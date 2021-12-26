Kalamış'taki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı! Sabaha kadar marinada gizlenmiş

Kadıköy'deki ünlü restoranda çıkan silahlı çatışma sonrası Susurluk davası hükümlüsü emekli polis Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan'ın öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı olayın perde arkasındaki bilgilere ulaşıldı. Ziya Bandırmalıoğlu'nun eniştesi olduğunu ve olay yerine Bandırmalıoğlu ile Aslan'ı onların isteği üzerine kendisinin getirdiğini söyleyen yeğen Mert B. tutuklandı. Masaya oturdukları esnada silah çekildiğini anlayıp kaçtığını ve marinadaki bir teknede sabaha kadar gizlendiğini söylediği öğrenilen yeğenle ilgili savcılık ve mahkeme çarpıcı bir tespit yaptı.

Giriş Tarihi: 26.12.2021 07:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 07:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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