26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kalamış'taki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı! Sabaha kadar marinada gizlenmiş

Kalamış'taki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı! Sabaha kadar marinada gizlenmiş

Kadıköy'deki ünlü restoranda çıkan silahlı çatışma sonrası Susurluk davası hükümlüsü emekli polis Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan'ın öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı olayın perde arkasındaki bilgilere ulaşıldı. Ziya Bandırmalıoğlu'nun eniştesi olduğunu ve olay yerine Bandırmalıoğlu ile Aslan'ı onların isteği üzerine kendisinin getirdiğini söyleyen yeğen Mert B. tutuklandı. Masaya oturdukları esnada silah çekildiğini anlayıp kaçtığını ve marinadaki bir teknede sabaha kadar gizlendiğini söylediği öğrenilen yeğenle ilgili savcılık ve mahkeme çarpıcı bir tespit yaptı.

Giriş Tarihi: 26.12.2021 07:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 07:38
  • 1
  • 15
Kalamış’taki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı! Sabaha kadar marinada gizlenmiş

Kadıköy Kalamış'ta bulunan lüks restoranda 20 Aralık günü saat 23.30 sularında iki farklı grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi vuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Kalamış’taki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı! Sabaha kadar marinada gizlenmiş

Peş peşe çıkan silah seslerinin ardından 2'si hayatını kaybederken, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin bir dönem Susurluk Dosyası'nda hükümlü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan olduğu öğrenildi.

  • 3
  • 15
Kalamış’taki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı! Sabaha kadar marinada gizlenmiş

Dikkatler bir kez daha saldırıya ve nedenine çevrildi. Ses getiren olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı derhal bir soruşturma başlattı. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü olayda yaralandıkları için hastanede tedavi altına alındı.

  • 4
  • 15
Kalamış’taki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı! Sabaha kadar marinada gizlenmiş

4'ü ise adliyeye sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı çatışma sonrası Susurluk Dosyası'nda adı geçen eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan'ın öldürüldüğü olayın ardından 4 şüpheliyle ilgili karar verildi.

  • 5
  • 15
Kalamış’taki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı! Sabaha kadar marinada gizlenmiş

OLAY YERİNE YEĞEN GÖTÜRMÜŞ, BÜTÜN GECE TEKNEDE GİZLENMİŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade veren şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest kaldı. 3 şüpheliden 2'si adli kontrolle 1'i ise tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 1 şüpheli ise tutukladı.