TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 10 HASTANESİ ARASINDA OLACAK Ordu Şehir Hastanesinin yalnızca kent için değil, Karadeniz Bölgesi ve Türkiye açısından da önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Çelenk, hastanenin büyüklüğüne dikkati çekti:

"Sadece ilimiz için değil, Karadeniz ve ülkemiz için çok büyük bir proje. Tamamlanıp açıldığında Ordu Şehir Hastanesi Türkiye'de en büyük 10 hastaneden biri olacak."

"BÖLGEMİZE SAĞLIKTA ÇAĞ ATLATACAK" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon projelerinden birinin Ordu'da hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Çelenk, yatırımın ilin sağlık altyapısını ileri bir noktaya taşıyacağını belirtti.

Çelenk, projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Böylesine büyük bir eser ilimize ve bölgemize sağlıkta çağ atlatacak. Bu da şehir hastanelerinin neden bu kadar önemsendiğinin bir göstergesidir. İnanıyorum ki proje hizmet vermeye başladıktan sonra ilimizde sağlık altyapısı çok gelişmiş olacak."