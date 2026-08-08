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Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ordu'da 308 dönüm arazi üzerine kurulan ve geçici kabul işlemleri tamamlanan Ordu Şehir Hastanesinin eylül ayında hasta kabulüne başlaması hedefleniyor. Kapasitesi 1200 yatağa yükseltilen hastane; 40 ameliyathane, 281 yoğun bakım yatağı ve 386 poliklinikle hizmet verecek.

Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 1
Ordu'nun sağlık altyapısını güçlendirecek dev yatırımda geri sayım başladı. Altınordu ilçesinde inşa edilen Ordu Şehir Hastanesinde tıbbi ve teknik altyapıya ilişkin son çalışmalar yürütülüyor.
Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 2
AA'nın aktardığına göre Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 308 dönümlük arazi üzerine kurulan hastanenin eylül ayında hasta kabulüne başlaması planlanıyor. Projenin geçici kabul işlemleri ise tamamlandı.
Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 3

YATAK KAPASİTESİ 1200'E YÜKSELTİLDİ

Projesi 2017'de hazırlanan Ordu Şehir Hastanesi'nin yapımına Mart 2021'de başlandı. Başlangıçta 987 yatak olarak planlanan kapasite, Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirmenin ardından 1200'e çıkarıldı.

Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 4
Depreme dayanıklı şekilde ve son teknoloji kullanılarak inşa edilen hastanede 40 ameliyathane, 281 yoğun bakım yatağı ve 386 poliklinik bulunacak.
Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 5
Tüp bebek merkezi, helikopter pisti ve kreşin de yer alacağı hastanede, 2 bin araç kapasiteli kapalı otopark hizmet verecek. Hastanenin inşaatında yaklaşık 2 bin 500 işçi görev aldı.
Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 6

"ÜSTÜN BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNULACAK"

Ordu İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk, projenin yalnızca fiziki büyüklüğüyle değil, sahip olduğu tıbbi cihaz ve donanımla da öne çıktığını söyledi.

Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 7

Çelenk, hastanenin bölgeye sağlayacağı katkıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgemizde sadece eşsiz bir bina değil, aynı zamanda içindeki tıbbi cihaz ve gereçlerle üstün bir sağlık hizmeti sunulacak."

Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 8

SON TEKNOLOJİK CİHAZLARLA DONATILDI

Hastanenin son teknolojik cihazlarla donatıldığını belirten Çelenk, sunulacak sağlık hizmetlerini şöyle anlattı:

"Dünya standartlarında en üst düzeyde 3 Tesla MR cihazıyla, bir adet 512 kesitli, iki adet 256 kesitli tomografisiyle, radyoterapi ve kemoterapisiyle, robotik yürüme cihazlarıyla, yoğun bakım ve ameliyathaneleriyle ilimizde olmayan birçok hizmeti vatandaşlarımıza sunmuş olacak. İçindeki son teknoloji cihazlarla dünya standartlarında bir hastaneye kavuşmuş oluyoruz."

Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 9

HASTA KABULÜ İÇİN HEDEF EYLÜL

Geçici kabul işlemlerinin tamamlandığını belirten Çelenk, tıbbi ve teknik altyapıya ilişkin son hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Çelenk, hasta kabul takvimine ilişkin şunları söyledi:

Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 10

"Şu anda tıbbi ve teknik altyapılarla ilgili son çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Güvenli ve sorunsuz sağlık hizmeti sunmak önceliğimiz. İnşallah eylül ayında hastanemizde hasta kabul etmeyi planlıyoruz."

Açıklamaya göre hasta kabulünün eylül ayında başlaması planlanıyor ancak kesin açılış tarihi henüz paylaşılmadı.

Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 11

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 10 HASTANESİ ARASINDA OLACAK

Ordu Şehir Hastanesinin yalnızca kent için değil, Karadeniz Bölgesi ve Türkiye açısından da önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Çelenk, hastanenin büyüklüğüne dikkati çekti:

Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 12

"Sadece ilimiz için değil, Karadeniz ve ülkemiz için çok büyük bir proje. Tamamlanıp açıldığında Ordu Şehir Hastanesi Türkiye'de en büyük 10 hastaneden biri olacak."

Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 13

"BÖLGEMİZE SAĞLIKTA ÇAĞ ATLATACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon projelerinden birinin Ordu'da hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Çelenk, yatırımın ilin sağlık altyapısını ileri bir noktaya taşıyacağını belirtti.

Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 14

Çelenk, projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine büyük bir eser ilimize ve bölgemize sağlıkta çağ atlatacak. Bu da şehir hastanelerinin neden bu kadar önemsendiğinin bir göstergesidir. İnanıyorum ki proje hizmet vermeye başladıktan sonra ilimizde sağlık altyapısı çok gelişmiş olacak."

Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 15

YAKLAŞIK 7 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK

Depreme dayanıklı şekilde inşa edilen hastane, Sağlık Bakanlığı ile Ordu Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında afiliasyon, diğer bir ifadeyle iş birliği modeliyle hizmet verecek.

Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 16

Tam kapasiteye ulaşılması halinde hastanede yaklaşık 7 bin personelin görev yapması öngörülüyor. Tesiste sağlık hizmetlerinin yanı sıra hekim ve uzman hekim eğitimi de verilecek.

Çelenk, hastanenin üstleneceği role ilişkin şunları kaydetti:

"Burası hem sağlık hizmeti sunan hem de hekim ve uzman hekim yetiştiren bir sağlık üssü olacak."

Ordu Şehir Hastanesi için geri sayım: Hasta kabulü için hedef eylül! 1200 yatak, 40 ameliyathane, 386 poliklinik 17

RAKAMLARLA ORDU ŞEHİR HASTANESİ

Arazi büyüklüğü: 308 dönüm
Yatak kapasitesi: 1200
Ameliyathane: 40
Yoğun bakım yatağı: 281
Poliklinik: 386
Kapalı otopark: 2 bin araç
İnşaatta çalışan işçi: Yaklaşık 2 bin 500
Öngörülen personel: Yaklaşık 7 bin
Hasta kabulü hedefi: Eylül 2026

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