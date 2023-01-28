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Haberler Galeri Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2.dönem ne zaman başlıyor? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ!

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2.dönem ne zaman başlıyor? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ!

"15 tatil ne zaman bitiyor?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz Cuma günü okullarda son ders zilinin çalmasıyla eğitim, 15 günlüğüne ara verdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 20 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte tatilin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İlk ara tatil kasım ayında gerçekleşmişti. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek, okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte, cevabı...

Giriş Tarihi: 28.01.2023 16:14
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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2.dönem ne zaman başlıyor? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ!

20 Ocak tarihinde binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.Karnelerin alınmasıyla başlayan sömestr tatilinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, "Okulların açılmasına kaç gün kaldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2023 MEB takvimi tatil tarihleri…

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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2.dönem ne zaman başlıyor? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ!

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

20 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili olarak da bilinen 15 tatil 3 Şubat tarihinde sona erecek. Hafta sonu tatiliyle birlikte okullar 6 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek. Bu bilgilere göre bugünden itibaren okulların açılmasına 11 gün daha var.

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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2.dönem ne zaman başlıyor? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ!

2022- 2023 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

1. DÖNEM: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023

1. ARA TATİL: 14/18 Kasım 2022

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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2.dönem ne zaman başlıyor? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ!

YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak- 3 Şubat 2023

2. DÖNEM: 6 Şubat/ 16 Haziran 2023

2. ARA TATİL: 17/20 Nisan 2023

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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2.dönem ne zaman başlıyor? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ!

2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre öğrenciler; ikinci döneme 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.