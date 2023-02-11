Okullar ne zaman açılacak 2023? 20 Şubat'ta okullar açılır mı, uzatıldı mı? DEPREM OKUL TATİLİ | İstanbul, Ankara, İzmir...

"Okullar ne zaman açılacak 2023?" sorusu binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Ülkemizde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası eğitim ve öğretime ara verdi. 10 il için 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken okulların açılacağı tarih merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Türkiye genelinde okullarda tatilin uzatıldığını açıkladı. Peki, 81 ilde okullar tatil mi, ne zaman açılacak? İşte, MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması!