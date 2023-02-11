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Haberler Galeri Okullar ne zaman açılacak 2023? 20 Şubat'ta okullar açılır mı, uzatıldı mı? DEPREM OKUL TATİLİ | İstanbul, Ankara, İzmir...

Okullar ne zaman açılacak 2023? 20 Şubat'ta okullar açılır mı, uzatıldı mı? DEPREM OKUL TATİLİ | İstanbul, Ankara, İzmir...

"Okullar ne zaman açılacak 2023?" sorusu binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Ülkemizde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası eğitim ve öğretime ara verdi. 10 il için 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken okulların açılacağı tarih merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Türkiye genelinde okullarda tatilin uzatıldığını açıkladı. Peki, 81 ilde okullar tatil mi, ne zaman açılacak? İşte, MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması!

Giriş Tarihi: 11.02.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 11:02
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Okullar ne zaman açılacak 2023? 20 Şubat’ta okullar açılır mı, uzatıldı mı? DEPREM OKUL TATİLİ | İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem ile birlikte yasa boğuldu. Ülkemizde 3 boyunca OHAL ilan edildi. 10 ilde büyük bir felakete yol açan depremler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yarıyıl tatil süresinin uzatıldığını açıkladı. Depremden etkilenen illerde eğitim gören öğrencilerin istedikleri illere nakil yaptırabileceği belirtildi. Peki, 2023 Okullar ne zaman açılacak, hangi illerde ve kaç gün tatil edildi? İşte, MEB son dakika açıklamaları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okullar ne zaman açılacak 2023? 20 Şubat’ta okullar açılır mı, uzatıldı mı? DEPREM OKUL TATİLİ | İstanbul, Ankara, İzmir...

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 6 Şubat'ta okul sıralarına geri dönecekti.Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların açılış tarihi 13 Şubat'a kadar ertelenmişti.

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Okullar ne zaman açılacak 2023? 20 Şubat’ta okullar açılır mı, uzatıldı mı? DEPREM OKUL TATİLİ | İstanbul, Ankara, İzmir...

81 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı. Buna göre; 81 il genelinde tüm okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

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Okullar ne zaman açılacak 2023? 20 Şubat’ta okullar açılır mı, uzatıldı mı? DEPREM OKUL TATİLİ | İstanbul, Ankara, İzmir...

10 İLDE DEVAMSIZLIK ŞARTI ARANMAYACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

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Okullar ne zaman açılacak 2023? 20 Şubat’ta okullar açılır mı, uzatıldı mı? DEPREM OKUL TATİLİ | İstanbul, Ankara, İzmir...

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.