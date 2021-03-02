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Yüz yüze eğitim başladı! Sınavlar nasıl yapılacak?

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Giriş: 02.03.2021 10:34
Güncelleme:02.03.2021 10:40
Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olacak. Eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
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