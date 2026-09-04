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Kahramanmaraş'taki okul saldırısında anneden dikkat çeken savunma! Oğlunu neden güzellik merkezine götürdü?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşmasında sanık İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli savunma yaptı. Anne Mersinli, oğlunda bazı farklılıklar gözlemlediğini ancak böylesine bir saldırı gerçekleştireceğini düşünmediğini söyledi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında anneden dikkat çeken savunma! Oğlunu neden güzellik merkezine götürdü? 1

Kahramanmaraş'ta Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanık İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ardından annesi Pınar Peyman Mersinli de savunma yaptı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında anneden dikkat çeken savunma! Oğlunu neden güzellik merkezine götürdü? 2

"SALDIRI GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"

Mahkemede konuşan anne Mersinli, olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirterek kendisinin de eğitimci olduğunu söyledi. Mersinli, oğlunda ergenlik dönemine bağlı bazı farklılıklar gördüğünü, ancak bunların saldırı gerçekleştirebileceğine dair bir işaret olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında anneden dikkat çeken savunma! Oğlunu neden güzellik merkezine götürdü? 3

Oğlunun yalnızca defter vermek amacıyla okula gittiğini düşündüğünü belirten Mersinli, olay öncesinde psikolog ve psikiyatri desteği almak için araştırmalar yaptığını da anlattı. Mersinli, uzmanların çocuğunun psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini söylediğini, ancak acil bir durum olmadığı yönündeki değerlendirmeler nedeniyle sürecin bu şekilde ilerlediğini savundu.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında anneden dikkat çeken savunma! Oğlunu neden güzellik merkezine götürdü? 4

GÜZELLİK MERKEZİNE NEDEN GÖTÜRDÜ?

Öte yandan duruşmada dikkat çeken ifadelerden biri ise sanığın güzellik merkezine götürülmesiyle ilgili oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, Pınar Peyman Mersinli, oğlunun yüzünde ve sırtında çok sayıda siyah nokta bulunduğunu, bundan rahatsız olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında anneden dikkat çeken savunma! Oğlunu neden güzellik merkezine götürdü? 5

Evde temizlemeye çalıştığını ancak yüzünde yaralar oluştuğunu anlatan Mersinli, bunun üzerine oğlunu cilt temizliği amacıyla bir güzellik merkezine götürdüğünü söyledi. Anne Mersinli'nin savunmasının ardından duruşmanın diğer beyan ve değerlendirmelerle devam ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında anneden dikkat çeken savunma! Oğlunu neden güzellik merkezine götürdü? 6
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