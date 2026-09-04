Kahramanmaraş'taki okul saldırısında anneden dikkat çeken savunma! Oğlunu neden güzellik merkezine götürdü?

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşmasında sanık İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli savunma yaptı. Anne Mersinli, oğlunda bazı farklılıklar gözlemlediğini ancak böylesine bir saldırı gerçekleştireceğini düşünmediğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanık İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ardından annesi Pınar Peyman Mersinli de savunma yaptı.

"SALDIRI GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM" Mahkemede konuşan anne Mersinli, olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirterek kendisinin de eğitimci olduğunu söyledi. Mersinli, oğlunda ergenlik dönemine bağlı bazı farklılıklar gördüğünü, ancak bunların saldırı gerçekleştirebileceğine dair bir işaret olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Oğlunun yalnızca defter vermek amacıyla okula gittiğini düşündüğünü belirten Mersinli, olay öncesinde psikolog ve psikiyatri desteği almak için araştırmalar yaptığını da anlattı. Mersinli, uzmanların çocuğunun psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini söylediğini, ancak acil bir durum olmadığı yönündeki değerlendirmeler nedeniyle sürecin bu şekilde ilerlediğini savundu.

GÜZELLİK MERKEZİNE NEDEN GÖTÜRDÜ? Öte yandan duruşmada dikkat çeken ifadelerden biri ise sanığın güzellik merkezine götürülmesiyle ilgili oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, Pınar Peyman Mersinli, oğlunun yüzünde ve sırtında çok sayıda siyah nokta bulunduğunu, bundan rahatsız olduğunu belirtti.