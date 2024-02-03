15 tatilin bitmesine 2 gün kala duyuruldu! Okul öncesi, ilkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

19 Ocak Cuma günü karnelerini alıp sömestr tatiline sevinçle başlayan Türkiye'deki öğrenciler, şu an iki haftalık dinlenme ve eğlenme fırsatının keyfini sürüyorlar. Her yıl ocak ayının son haftası itibariyle başlayan yarıyıl tatili, öğrencilere okul yoğunluğundan bir nebze olsun uzaklaşıp, enerji toplama şansı veriyor. Fakat, son zamanlarda "yarıyıl tatilinin uzatılacağı" yönündeki söylentiler, öğrenci ve veliler arasında büyük bir heyecan ve merak uyandırdı.