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Haberler Galeri İşte asrın felaketi sonrası Hatay'da teslim edilecek köy evleri! A Haber ekipleri görüntüledi...

İşte asrın felaketi sonrası Hatay'da teslim edilecek köy evleri! A Haber ekipleri görüntüledi...

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde evlerini kaybeden Hataylılar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan kura çekimini heyecanla bekliyor. Depremin ardından başlatılan çalışmalar doğrultusunda kentin çeşitli bölümlerinde TOKİ konutları yükseldi. Büyük bir hızla yükselen binalar ve hazırlanan evler için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kura töreni düzenlenecek. TOKİ tarafından inşa edilen 31 bin 654 konuttan 6 bin 416'sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek. A Haber ekipleri Hatay Kırıkhan'da bugün teslim edilmesi beklenen köy evlerini görüntüledi. İşte o evler...

Giriş Tarihi: 03.02.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 12:38
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İşte asrın felaketi sonrası Hatay’da teslim edilecek köy evleri! A Haber ekipleri görüntüledi...

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde evlerini kaybeden Hataylılar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak olan kura çekimini heyecanla bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte asrın felaketi sonrası Hatay’da teslim edilecek köy evleri! A Haber ekipleri görüntüledi...

TOKİ tarafından inşa edilen 31 bin 654 konuttan 6 bin 416'sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek.

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İşte asrın felaketi sonrası Hatay’da teslim edilecek köy evleri! A Haber ekipleri görüntüledi...

"KURA ÇEKİLİŞİNDEN ÜMİTLİYİZ"

Asrın felaketinde evini kaybettiğini ifade eden Fatma Dik, "Depremde Elektrik Mahallesi'nde oturuyordum. Evim çöktü, yerle bir oldu. Oğlumu, eşimi ailemi kaybettim. Yapılacak çekilişten ümitliyiz, Devletime güveniyorum. Ne kadar sıkıntılar da yaşasak bu selamete kavuşacaktık" ifadelerine yer verdi.

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İşte asrın felaketi sonrası Hatay’da teslim edilecek köy evleri! A Haber ekipleri görüntüledi...

Depremzedeler için büyük bir hızla TOKİ tarafından inşa edilen köy evlerini A Haber ekipleri görüntüledi.

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İşte asrın felaketi sonrası Hatay’da teslim edilecek köy evleri! A Haber ekipleri görüntüledi...

A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun bugün teslim edilecek Hatay Kırıkhan'daki köy evlerine girdi.