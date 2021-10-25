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Haberler Galeri Öğrenciler dikkat! 9 günlük tatil tarihi belli oldu! MEB 2021-2022 ilk ara tatil ile okullar ne zaman kapanacak?

Öğrenciler dikkat! 9 günlük tatil tarihi belli oldu! MEB 2021-2022 ilk ara tatil ile okullar ne zaman kapanacak?

Ara tatil ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019 yılında alınan karar ile 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak yapılması planlanmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatil heyecanını yaşayan öğrenciler, 9 günlük tatilin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? 2021 Kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.10.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 13:31
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Öğrenciler dikkat! 9 günlük tatil tarihi belli oldu! MEB 2021-2022 ilk ara tatil ile okullar ne zaman kapanacak?

13 haftalık yaz tatilinin iki haftası, nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili için heyecan içinde olan öğrenciler tatilin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk ara tatil için tarih belirlendi. Peki, 2021-2022 ilk ara tatil ile okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrenciler dikkat! 9 günlük tatil tarihi belli oldu! MEB 2021-2022 ilk ara tatil ile okullar ne zaman kapanacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak. 1 hafta sürecek ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek.

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Öğrenciler dikkat! 9 günlük tatil tarihi belli oldu! MEB 2021-2022 ilk ara tatil ile okullar ne zaman kapanacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak

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Öğrenciler dikkat! 9 günlük tatil tarihi belli oldu! MEB 2021-2022 ilk ara tatil ile okullar ne zaman kapanacak?

YAZ TATİLİ İÇİN OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatilie çıkacak.

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Öğrenciler dikkat! 9 günlük tatil tarihi belli oldu! MEB 2021-2022 ilk ara tatil ile okullar ne zaman kapanacak?

"HALK EĞİTİM KURS SERTİFİKALARI E-DEVLET KAPISINDAN ALINABİLECEK"

Milli Eğitim Bakanı Özer, yazılı açıklamasında, hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların taleplerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak için yeni bir planlamaya gidildiğini ifade etti.