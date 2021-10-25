Öğrenciler dikkat! 9 günlük tatil tarihi belli oldu! MEB 2021-2022 ilk ara tatil ile okullar ne zaman kapanacak?

Ara tatil ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019 yılında alınan karar ile 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak yapılması planlanmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatil heyecanını yaşayan öğrenciler, 9 günlük tatilin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? 2021 Kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.10.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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