O illerimiz için yeni karar! En kritik 3 gün...

Son dakika haberine göre, 1 Haziran'da başlayan kontrollü sosyal hayatta vatandaşın maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmemesi, Türkiye'nin corona virüs tablosuna olumsuz yansıdı. Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi artış yaşanırken, vaka sayıları yeniden binli rakamlara ulaştı. Uzmanlar, 15-16 ve 17 Haziran verilerinin çok kritik olduğunu belirtiyor.

Giriş Tarihi: 16.06.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 09:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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