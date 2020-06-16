O illerimiz için yeni karar! En kritik 3 gün... Son dakika haberine göre, 1 Haziran'da başlayan kontrollü sosyal hayatta vatandaşın maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmemesi, Türkiye'nin corona virüs tablosuna olumsuz yansıdı. Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi artış yaşanırken, vaka sayıları yeniden binli rakamlara ulaştı. Uzmanlar, 15-16 ve 17 Haziran verilerinin çok kritik olduğunu belirtiyor. Giriş Tarihi: 16.06.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 09:03 GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye ilk corona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren doktorundan, hemşiresine, Bilim Kurulu üyesinden, maske ve dezenfektan üreten meslek lisesi öğrencisine kadar her kesimden insanın büyük gayretiyle Kovid-19'a karşı başarılı bir mücadele verdi.
11 Mart'tan sonra psikolojik "100 vaka" sınırı 1 haftada geçilirken, toplam vaka sayısı 18 Mart'ta 191 olarak kayıtlara yansıdı. Toplam vaka sayısı 22 Mart'ta 1256'ya, 26 Mart'ta 3629'a ulaştı. 26 Mart'tan itibaren ilk kez bir günde tespit edilen yeni vaka sayısı binli rakamlarla (1196) tabloda yer aldı.
Günlük vaka sayısı, 26 Mart'tan 55 gün sonra ilk kez binin altına düştüğünde takvimler 20 Mayıs'ı g��steriyordu. Günlük vaka sayısı ise aynı tarihte 972 olarak kayıtlara geçti. Koca, "Vaka sayımız binin altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı" dedi.
Ancak Koca'nın uyarılarının üzerinden 3 gün sonra 23 Mayıs'ta yeni vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine (1186) çıktı. 25 Mayıs'tan itibaren yeniden 1000'in altına düştü. 2 gün süren düşüş, 27-30 Mayıs'ta yeniden yukarı doğru seyretmeye başladı. 30 Mayıs'ta 983 yeni vaka kayıtlara geçti, vaka sayılarındaki düşüş 12 Haziran'a (1195) kadar sürdü.
Günlük vaka sayılarının tabloda binli rakamlarla gösterilmeye başlandığı 26 Mart'tan sonra ilk kez 2 Haziran'da tabloya en düşük vaka sayısı girildi (786 vaka). 1 Haziran'da başlayan kontrollü sosyal hayatta vaka sayılarında yaşanan düşüş, maskeleri de çeneye düşürdü.