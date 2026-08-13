Nilda Müge'nin saplantılı katilinden şok sözler! "Bugün beni yakalamasaydınız..."

İstanbul Şişli'de eczane önünde beklediği sırada motosikletle gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35) tarafından silahlı saldırıya uğrayan Nilda Müge Şahin (26) hayatını kaybetmişti. Şahin'in kız kardeşi, ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradı. Sarıyer'de yakalanan şüpheli Nazir Ilgın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ilgın'ın ifadesinde, "Olayın ardından intihar etmeyi denedim ama cesaret edemedim. Bugün beni yakalamasaydınız kendimi kesin öldürürdüm" dediği öğrenildi.

Olay 5 Ağustos'ta saat 00.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastaneden ayrılan Şahin ve arkadaşı, daha sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye geldi.

KURŞUNLAR SIRTINDAN GİRDİ, GÖĞSÜNDEN ÇIKTI Şahin'in arkadaşı eczaneden ilaç alırken Şahin dışarıda bekledi. İddiaya göre 34 PJ 7763 plakalı siyah skuter motosiklet üzerinde bulunan Nazir Ilgın, eczanenin bulunduğu sokakta Nilda Müge Şahin'e silahla ateş açtı. Saldırının ardından skuter motosikletle olay yerinden kaçtı.

Genç kadının sırtına 2, göğsüne de 2 kurşun isabet etti. Şahin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılan Nilda Müge, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANE ÇEVRESİNDE GÖRMÜŞ AMA EMİN OLAMAMIŞ Şahin'in arkadaşının ifadesine göre gittikleri hastanenin çevresinde Nazir Ilgın'a benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak şüphelendikleri kişinin Ilgın olup olmadığından emin olamadıklarını anlattı. Şahin'in arkadaşı, hastaneden ayrıldıktan sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye gittiklerini, Nilda Müge Şahin'in eczanenin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya uğradığını anlattı.