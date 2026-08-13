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Nilda Müge'nin saplantılı katilinden şok sözler! "Bugün beni yakalamasaydınız..."

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Şişli'de eczane önünde beklediği sırada motosikletle gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35) tarafından silahlı saldırıya uğrayan Nilda Müge Şahin (26) hayatını kaybetmişti. Şahin'in kız kardeşi, ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradı. Sarıyer'de yakalanan şüpheli Nazir Ilgın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ilgın'ın ifadesinde, "Olayın ardından intihar etmeyi denedim ama cesaret edemedim. Bugün beni yakalamasaydınız kendimi kesin öldürürdüm" dediği öğrenildi.

Nilda Müge'nin saplantılı katilinden şok sözler! "Bugün beni yakalamasaydınız..." 1

Olay 5 Ağustos'ta saat 00.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastaneden ayrılan Şahin ve arkadaşı, daha sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye geldi.

Nilda Müge'nin saplantılı katilinden şok sözler! "Bugün beni yakalamasaydınız..." 2

KURŞUNLAR SIRTINDAN GİRDİ, GÖĞSÜNDEN ÇIKTI

Şahin'in arkadaşı eczaneden ilaç alırken Şahin dışarıda bekledi. İddiaya göre 34 PJ 7763 plakalı siyah skuter motosiklet üzerinde bulunan Nazir Ilgın, eczanenin bulunduğu sokakta Nilda Müge Şahin'e silahla ateş açtı. Saldırının ardından skuter motosikletle olay yerinden kaçtı.

Nilda Müge'nin saplantılı katilinden şok sözler! "Bugün beni yakalamasaydınız..." 3

Genç kadının sırtına 2, göğsüne de 2 kurşun isabet etti. Şahin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılan Nilda Müge, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nilda Müge'nin saplantılı katilinden şok sözler! "Bugün beni yakalamasaydınız..." 4

HASTANE ÇEVRESİNDE GÖRMÜŞ AMA EMİN OLAMAMIŞ

Şahin'in arkadaşının ifadesine göre gittikleri hastanenin çevresinde Nazir Ilgın'a benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak şüphelendikleri kişinin Ilgın olup olmadığından emin olamadıklarını anlattı. Şahin'in arkadaşı, hastaneden ayrıldıktan sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye gittiklerini, Nilda Müge Şahin'in eczanenin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya uğradığını anlattı.

Nilda Müge'nin saplantılı katilinden şok sözler! "Bugün beni yakalamasaydınız..." 5

CİNAYETTEN 9 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Yapılan incelemede Şahin'in 27 Temmuz Pazartesi günü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurarak Nazir Ilgın hakkında şikâyetçi olduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nilda Müge'nin saplantılı katilinden şok sözler! "Bugün beni yakalamasaydınız..." 6

Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 2 Ağustos Pazar günü Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kendisine tebliğ edildiği öğrenildi. Buna rağmen şüphelinin, kararın tebliğinden 3 gün sonra eski sevgilisini silahla vurarak öldürdüğü belirlendi.

Nilda Müge'nin saplantılı katilinden şok sözler! "Bugün beni yakalamasaydınız..." 7

6 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada Nazir Ilgın'ın 3 "kasten yaralama", 1 "hakaret ve tehdit" ile 2 kez "Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun" kapsamında toplam 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Nilda Müge'nin saplantılı katilinden şok sözler! "Bugün beni yakalamasaydınız..." 8

14 YIL HAPİS CEZASI KESİNLEŞMEMİŞ

Öte yandan Nazir Ilgın hakkında 2020 yılında eski sevgilisi hemşire Ceylan G.'yi darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İlk derece mahkemesince 14 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli hakkında verilen kararın istinaf mahkemesinde inceleme aşamasında olduğu, dosyanın kesinleşme süreci devam ederken şüphelinin tutuksuz olduğu öğrenildi.

Cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde şüpheli Nazir Ilgın'ın motosikletle gelip Nilda Müge Şahin'e ateş edip kaçtığı anlar yer aldı. Şahin'in kız kardeşi, ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradı. Polis, şüpheli Nazir Ilgın'ı bugün Sarıyer Ayazağa'da ormanda yakaladı. Ilgın'ın olayda kullandığı silahı hatırlamadığı bir yerde denize attığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Nazir Ilgın'ın emniyette verdiği ilk ifadesinde, "Olayın ardından intihar etmeyi denedim ama cesaret edemedim. Bugün beni yakalamasaydınız kendimi kesin öldürürdüm." dediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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