Nevşehir'de bin yıllık lezzet yaşatılıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın kalbi Nevşehir'de, asırlardır aynı tarifle hazırlanan meşhur testi kebabı, Ramazan ayında da iftar sofralarının baş tacı olmaya devam ediyor. 2021 yılında coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen bu eşsiz lezzet, toprak testilerde su eklenmeden kendi suyuyla ağır ağır pişerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Alevler eşliğinde masaya getirilip kırılarak servis edilen testi kebabı, hem lezzetiyle hem de sunduğu görsel şölenle yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Asırlık Lezzetin Sırrı: Kendi Suyunda Pişiyor Nevşehir'in tarihi dokusuna ve zengin kültürüne eşlik eden yöresel lezzetlerin en başında gelen testi kebabı, özel toprak testilerde usta eller tarafından özenle hazırlanıyor. A Haber Muhabiri Yağmur Aksu'ya bu eşsiz lezzetin inceliklerini anlatan Aşçı Emine Ceylan, "Aynı tarifle yapılan, testide pişen o muazzam lezzeti tatmak için herkes buraya yemeğe geliyor." ifadelerini kullandı. Yemeğin yapılış aşamalarını aktaran Ceylan, yassı dana eti, yeşil biber, domates ve arpacık soğanların bir araya getirildiğini belirterek, "Bunun lezzetini sarımsak veriyor. Baharatlar da olmazsa olmazımız." sözleriyle malzemenin yemeğe kattığı öneme dikkat çekti. Yemeğe pişme aşamasında kesinlikle su eklenmediğini vurgulayan usta aşçı, "Su falan koymuyoruz, kendi şekliyle, eti ve sebzenin kendi suyuyla pişiyor." dedi. NEVŞEHİR'DE BİN YILLIK LEZZET YAŞATILIYOR

Toprak Testi ve Odun Ateşinin Uyumu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş bir ürün olan testi kebabı, geleneksel pişirilme yöntemiyle diğer tüm kebaplardan ayrılıyor. Yemeğin lezzetini artıran bir diğer püf noktasının yağ seçimi olduğunu ifade eden Aşçı Emine Ceylan, "Kuyruk yağı olursa daha lezzetli olur." şeklinde konuştu. Testinin içine tüm malzemeler doldurulduktan sonra ağzının özel bir hamurla kapatıldığını anlatan Ceylan, "Odun ateşine yapıyoruz, koyuyoruz 2 buçuk 3 saatte pişiyor." ifadelerini kullandı. Testinin yemeğe kattığı doğal aromanın altını çizen Ceylan, "Testinin içine girdiği an o kendi testinin kokusu yemeğe giriyor. Onu ayırt eden o, tencerede yapılanla bunun arasında dağlar kadar fark olur." sözleriyle bu geleneksel yöntemin eşsizliğini Muhabir Yağmur Aksu'ya anlattı.

Ateşli Şölenle Gelen İftar Ziyafeti Uzun saatler odun ateşinde ağır ağır pişen testi kebabının sunumu da lezzeti kadar etkileyici bir şov barındırıyor. İçerisinde yanan ateşle masaya getirilen sıcak testi, özel bir metal alet yardımıyla ortasından kırılarak açılıyor ve etin yoğun kokusu etrafa yayılıyor. Ramazan ayında bu sunuma olan yoğun ilgiden bahseden Emine Ceylan, sunum esnasında misafirlerin tepkilerini, "Çok seviniyorlar. Ramazan'da da, normal günlerde de hep testi tercih ediliyor." ifadelerini kullanarak dile getirdi.