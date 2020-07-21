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Netflix Türkiye açıklaması! Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?

Netflix yasaklandı mı? Dünyanın en fazla online dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddiası sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Netflix yasaklandı mı? iddiasının cevabı araştırılıyor. Netfilix'in Türkiye piyasısındaki geleceği hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 22:51
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Netflix Türkiye açıklaması! Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?

Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok takip edilen online dizi ve film izleme platformu Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin Netflix'ten kritik bir açıklama geldi. Peki, Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Netflix Türkiye açıklaması! Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?

NETFLİX TÜRKİYE KAPATILDI MI?

Netflix son günlerde Türkiye'den çıkacağına dair söylentilerin artması üzerine açıklamada bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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Netflix Türkiye açıklaması! Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?

NETFLİX TÜRKİYE KAPATILDI MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Netflix Türkiye yetkililerinin AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ya da İletişim Başkanlığı ile görüşmediğini belirterek "Netflix'in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Netflix Türkiye açıklaması! Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?

"Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

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Netflix Türkiye açıklaması! Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?

AK PARTİ'DEN NETFLIX AÇIKLAMASI

Mahir Ünal, Twitter hesabından, dijital yayın platformu "Netflix"in Türkiye'den çekileceğine yönelik iddialarla ilgili paylaşımda bulundu.

Ünal, paylaşımında, "NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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