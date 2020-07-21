Netflix Türkiye açıklaması! Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?

Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok takip edilen online dizi ve film izleme platformu Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin Netflix'ten kritik bir açıklama geldi. Peki, Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...