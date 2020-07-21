ANA SAYFA
Netflix Türkiye açıklaması! Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
Netflix yasaklandı mı? Dünyanın en fazla online dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddiası sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Netflix yasaklandı mı? iddiasının cevabı araştırılıyor. Netfilix'in Türkiye piyasısındaki geleceği hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Netflix yasaklandı mı? Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.07.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 22:51
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12