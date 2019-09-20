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Neslican Tay'dan üzücü haber.. Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı? Neslican Tay son dakika açıklaması!

Kansere karşı verdiği savaşla tanınan Neslican Tay son dakika açıklaması yapıldı. Neslican Tay'dan üzücü haber geldi. Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı? Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan ve kendisi gibi diğer kanser hastalarına umut olan Neslican Tay günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan son dakika duyurusuna göre Neslican Tay'dan acı haber geldi. Genç Neslican 3 defa atlattığı kanser hastalığına 4.kez yakalanmıştı ve tümör nedeniyle bir bacağını kaybetimişti. Peki, Neslican Tay kimdir?

Giriş Tarihi: 20.09.2019 22:11 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 22:11
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Neslican Tay'dan üzücü haber.. Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı? Neslican Tay son dakika açıklaması!

Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay son dakika açıklaması yapıldı ve genç kızdan üzücü haber geldi. Neslican Tay kimdir, kaç yaşında, nereli? Kansere karşı verdiği mücadeleyle tüm Türkiye'ye örnek olan Neslican Tay öldü mü? 3 kez atlattığı kansere 4.kez yakalanan ve kanserle savaşan Neslican Tay geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Peki, Neslican Tay kimdir? Neslican Tay son dakika açıklaması Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı'ndan yapıldı.

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Neslican Tay'dan üzücü haber.. Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı? Neslican Tay son dakika açıklaması!

NESLİCAN TAY SON DURUM NEDİR?

Kanserle mücadele eden genç Neslican'dan üzücü haber geldi..

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Neslican Tay'dan üzücü haber.. Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı? Neslican Tay son dakika açıklaması!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, kanserle mücadele eden üniversite öğrencisi Neslican Tay hakkında son dakika açıklaması yaptı.

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Neslican Tay'dan üzücü haber.. Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı? Neslican Tay son dakika açıklaması!

Hastaneden yapılan açıklama şöyle:

Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği "yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör" e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı.

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Neslican Tay'dan üzücü haber.. Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı? Neslican Tay son dakika açıklaması!

Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 22:20 de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.