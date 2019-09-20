Neslican Tay'dan üzücü haber.. Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı? Neslican Tay son dakika açıklaması!

Kansere karşı verdiği savaşla tanınan Neslican Tay son dakika açıklaması yapıldı. Neslican Tay'dan üzücü haber geldi. Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı? Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan ve kendisi gibi diğer kanser hastalarına umut olan Neslican Tay günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan son dakika duyurusuna göre Neslican Tay'dan acı haber geldi. Genç Neslican 3 defa atlattığı kanser hastalığına 4.kez yakalanmıştı ve tümör nedeniyle bir bacağını kaybetimişti. Peki, Neslican Tay kimdir?