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NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORU | Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Cep Herkülü hayat hikayesi...
"Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi, vizyona girdiği dönemde büyük bir heyecanla karşılanmıştı. İşte, Naim Süleymanoğlu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.09.2023 21:06Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 21:10