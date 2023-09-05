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Haberler Galeri NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORU | Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Cep Herkülü hayat hikayesi...

NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORU | Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Cep Herkülü hayat hikayesi...

"Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi, vizyona girdiği dönemde büyük bir heyecanla karşılanmıştı. İşte, Naim Süleymanoğlu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.09.2023 21:06 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 21:10
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NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORU | Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Cep Herkülü hayat hikayesi...

Naim Süleymanoğlu'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Türk ve dünya spor tarihinde eşi benzeri olmayan bir başarı hikayesine sahip olan Naim Süleymanoğlu, "Cep Herkülü" olarak anılan efsanevi bir haltercidir. İşte Naim Süleymanoğlu hakkında merak edilenler...

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NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORU | Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Cep Herkülü hayat hikayesi...

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim, 23 Ocak 1967 tarihinde Buşgaristan Kırcaali'de dünyaya geldi. Haltere 1977'de dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu.

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NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORU | Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Cep Herkülü hayat hikayesi...

Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında henüz 16 yaşında, silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı.

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NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORU | Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Cep Herkülü hayat hikayesi...

1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

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NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORU | Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Cep Herkülü hayat hikayesi...

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.