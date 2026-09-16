Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, müstehcen içerik paylaştığı tespit edilen 494 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği, 16 Eylül 2026 tarihli başvuru üzerine 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında içeriklerin yayından çıkarılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi. O hesapların listesine ahaber.com.tr ulaştı.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımına yönelik soruşturmada kritik bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunun talebi, İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından değerlendirildi. Yapılan incelemenin ardından, suç ve suç işlenmesinin önlenmesi gerekçesiyle söz konusu içeriklere erişimin engellenmesine karar verildi.

494 HESAP İÇİN KRİTİK KARAR İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 494 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı. Kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği bildirildi.

MAHKEMEDEN 5651 SAYILI KANUN VURGUSU İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararında, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesine dikkat çekildi.

Kararda, ilgili düzenleme kapsamında "suç ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla erişimin engellenmesine ve içeriğin yayından çıkartılmasına" karar verildiği belirtildi.