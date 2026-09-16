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Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, müstehcen içerik paylaştığı tespit edilen 494 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği, 16 Eylül 2026 tarihli başvuru üzerine 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında içeriklerin yayından çıkarılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi. O hesapların listesine ahaber.com.tr ulaştı.

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 1

İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımına yönelik soruşturmada kritik bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunun talebi, İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından değerlendirildi. Yapılan incelemenin ardından, suç ve suç işlenmesinin önlenmesi gerekçesiyle söz konusu içeriklere erişimin engellenmesine karar verildi.

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 2

494 HESAP İÇİN KRİTİK KARAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 494 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.

Kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği bildirildi.

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 3

MAHKEMEDEN 5651 SAYILI KANUN VURGUSU

İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararında, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesine dikkat çekildi.

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 4

Kararda, ilgili düzenleme kapsamında "suç ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla erişimin engellenmesine ve içeriğin yayından çıkartılmasına" karar verildiği belirtildi.

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 5

"TALEBİN KABULÜNE"

Mahkeme kararında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 16 Eylül 2026 tarihli erişimin engellenmesi talebinin "KABULÜNE" hükmedildi.

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 6

Kararda ayrıca, teknik olarak belirli içeriğe erişimin engellenemediği veya bunun ihlali önlemeye yetmediği durumlarda internet sitesinin tamamına yönelik erişim engeli uygulanabileceğine ilişkin 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesindeki hükme yer verildi.

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 7

KARAR SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Mahkemenin erişim engeli kararı, gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tespit edilen içeriklere yönelik erişimin engellenmesi süreci resmen başlatılmış oldu.

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 8

İşte mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen o hesaplar...

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 9

İşte mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen o hesaplar...

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 10

İşte mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen o hesaplar...

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 11

İşte mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen o hesaplar...

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 12

İşte mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen o hesaplar...

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 13

İşte mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen o hesaplar...

Müstehcenliğe ve ahlaksızlığa geçit yok! Uygunsuz içerik saçan 494 hesaba erişim engeli 14

İşte mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen o hesaplar...

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