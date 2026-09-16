Bergama’da mavi dil alarmı! 15 mahallede 40 günlük karantina uygulaması başladı
Mavi dil hastalığı, özellikle koyunlarda ağır sonuçlara yol açabiliyor. Kan emen sineklerle yayılan virüs insanlara bulaşmıyor; ancak düşük, ölü doğum ve süt veriminde azalma gibi etkiler hayvancılığı doğrudan etkiliyor.
Bergama'nın Yenikent Mahallesi'nde mavi dil hastalığı tespit edilmesinin ardından çevredeki 15 mahallede 40 günlük karantina başlatıldı. Hayvan giriş ve çıkışları durdurulurken yetiştiricilerden izinsiz satış ve nakil yapmamaları istendi. Virüs insanlara bulaşmıyor ancak koyun ve sığırlarda ateş, ağız yarası, şişlik ve verim kaybına yol açabiliyor.
YENİKENT'TEKİ VAKA SONRASI TEDBİR
Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yenikent Mahallesi'nde mavi dil hastalığı çıkışı olduğunu bildirdi. Hastalığın başka hayvanlara ve bölgelere yayılmasını önlemek amacıyla Yenikent ile çevresindeki toplam 15 mahallede karantina uygulamasına geçildi.
İHA'ya göre karantina kapsamına Kurfallı, Tekkedere, Aşağıkırıklar, Sağancı, Bozyerler, Ovacık, Çalıbahçe, Çamköy, Bozköy, Eğrigöl, Yenikent, Süleymanlı, Zeytindağ, Sarıdere ve Kazıkbağları mahalleleri alındı.
HAYVAN HAREKETLERİ 40 GÜN DURDURULDU
Tedbirlerin uygulandığı mahallelere hayvan giriş ve çıkışları 40 gün süreyle durduruldu. Hayvan sahiplerinden karantina kurallarına uymaları, izinsiz hayvan alım satımı ve nakli yapmamaları istendi.
Uygulama, hastalığın bölge dışına taşınmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu süreçte yetiştiricilerin hayvan hareketlerine ilişkin planlarını karantina kararına göre düzenlemesi gerekiyor.
VİRÜS KAN EMEN SİNEKLERLE TAŞINIYOR
Mavi dil, aynı adı taşıyan virüsün yol açtığı bir enfeksiyondur. Hastalık koyun, sığır, keçi ve geyik gibi geviş getiren hayvanların yanı sıra lama ve alpakalarda da görülebiliyor.
Virüs, esas olarak kan emen sinekler aracılığıyla hayvanlar arasında yayılıyor. Salgınlar hayvan hareketlerinin kısıtlanmasına ve hayvan ticaretinde aksamalara neden olabiliyor.
KOYUNLARDA BELİRTİLER DAHA AĞIR
Mavi dil hastalığı koyunlarda diğer bazı hayvan türlerine göre daha belirgin klinik bulgular oluşturabiliyor. Hastalık şüphesi doğurabilecek başlıca belirtiler şöyle sıralanıyor:
- Ağız ve burunda yara veya ülser
- Burun ve gözlerde akıntı
- Aşırı salya
- Dudak, dil, baş ve boyunda şişlik
- Ateş
- Topallık
- Solunum güçlüğü
- Deri altında kan birikmesine bağlı kızarıklık
- Düşük ve ölü doğum
- İleri vakalarda ölüm
Ağız ve dil çevresinde oluşan şişlik, yaralar ve renk değişimleri hastalığın öne çıkan bulguları arasında bulunuyor. Ancak kesin tanı yalnızca belirtilere bakılarak konulamıyor.