SIĞIRLARDA BELİRTİSİZ SEYREDEBİLİYOR

Sığırlarda hastalığın belirtileri koyunlara göre daha hafif görülebiliyor. Bazı yetişkin sığırlar ise enfekte olmalarına rağmen belirgin bir hastalık bulgusu göstermeyebiliyor.

Sığırlarda halsizlik, ateş, burun akıntısı, iştahsızlık ve süt veriminde düşüş yaşanabiliyor. Ağız, burun ve gözlerde kızarıklık; burun çevresinde kabuklanma, tırnak üzerindeki deride ve meme uçlarında aşınma da şüphe oluşturabilecek bulgular arasında yer alıyor.