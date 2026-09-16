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Bergama’da mavi dil alarmı! 15 mahallede 40 günlük karantina uygulaması başladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mavi dil hastalığı, özellikle koyunlarda ağır sonuçlara yol açabiliyor. Kan emen sineklerle yayılan virüs insanlara bulaşmıyor; ancak düşük, ölü doğum ve süt veriminde azalma gibi etkiler hayvancılığı doğrudan etkiliyor.

Bergama’da mavi dil alarmı! 15 mahallede 40 günlük karantina uygulaması başladı 1

Bergama'nın Yenikent Mahallesi'nde mavi dil hastalığı tespit edilmesinin ardından çevredeki 15 mahallede 40 günlük karantina başlatıldı. Hayvan giriş ve çıkışları durdurulurken yetiştiricilerden izinsiz satış ve nakil yapmamaları istendi. Virüs insanlara bulaşmıyor ancak koyun ve sığırlarda ateş, ağız yarası, şişlik ve verim kaybına yol açabiliyor.

Bergama’da mavi dil alarmı! 15 mahallede 40 günlük karantina uygulaması başladı 2

YENİKENT'TEKİ VAKA SONRASI TEDBİR

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yenikent Mahallesi'nde mavi dil hastalığı çıkışı olduğunu bildirdi. Hastalığın başka hayvanlara ve bölgelere yayılmasını önlemek amacıyla Yenikent ile çevresindeki toplam 15 mahallede karantina uygulamasına geçildi.

İHA'ya göre karantina kapsamına Kurfallı, Tekkedere, Aşağıkırıklar, Sağancı, Bozyerler, Ovacık, Çalıbahçe, Çamköy, Bozköy, Eğrigöl, Yenikent, Süleymanlı, Zeytindağ, Sarıdere ve Kazıkbağları mahalleleri alındı.

Bergama’da mavi dil alarmı! 15 mahallede 40 günlük karantina uygulaması başladı 3

HAYVAN HAREKETLERİ 40 GÜN DURDURULDU

Tedbirlerin uygulandığı mahallelere hayvan giriş ve çıkışları 40 gün süreyle durduruldu. Hayvan sahiplerinden karantina kurallarına uymaları, izinsiz hayvan alım satımı ve nakli yapmamaları istendi.

Uygulama, hastalığın bölge dışına taşınmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu süreçte yetiştiricilerin hayvan hareketlerine ilişkin planlarını karantina kararına göre düzenlemesi gerekiyor.

Bergama’da mavi dil alarmı! 15 mahallede 40 günlük karantina uygulaması başladı 4

VİRÜS KAN EMEN SİNEKLERLE TAŞINIYOR

Mavi dil, aynı adı taşıyan virüsün yol açtığı bir enfeksiyondur. Hastalık koyun, sığır, keçi ve geyik gibi geviş getiren hayvanların yanı sıra lama ve alpakalarda da görülebiliyor.

Virüs, esas olarak kan emen sinekler aracılığıyla hayvanlar arasında yayılıyor. Salgınlar hayvan hareketlerinin kısıtlanmasına ve hayvan ticaretinde aksamalara neden olabiliyor.

Bergama’da mavi dil alarmı! 15 mahallede 40 günlük karantina uygulaması başladı 5

KOYUNLARDA BELİRTİLER DAHA AĞIR

Mavi dil hastalığı koyunlarda diğer bazı hayvan türlerine göre daha belirgin klinik bulgular oluşturabiliyor. Hastalık şüphesi doğurabilecek başlıca belirtiler şöyle sıralanıyor:

  • Ağız ve burunda yara veya ülser
  • Burun ve gözlerde akıntı
  • Aşırı salya
  • Dudak, dil, baş ve boyunda şişlik
  • Ateş
  • Topallık
  • Solunum güçlüğü
  • Deri altında kan birikmesine bağlı kızarıklık
  • Düşük ve ölü doğum
  • İleri vakalarda ölüm

Ağız ve dil çevresinde oluşan şişlik, yaralar ve renk değişimleri hastalığın öne çıkan bulguları arasında bulunuyor. Ancak kesin tanı yalnızca belirtilere bakılarak konulamıyor.

Bergama’da mavi dil alarmı! 15 mahallede 40 günlük karantina uygulaması başladı 6

SIĞIRLARDA BELİRTİSİZ SEYREDEBİLİYOR

Sığırlarda hastalığın belirtileri koyunlara göre daha hafif görülebiliyor. Bazı yetişkin sığırlar ise enfekte olmalarına rağmen belirgin bir hastalık bulgusu göstermeyebiliyor.

Sığırlarda halsizlik, ateş, burun akıntısı, iştahsızlık ve süt veriminde düşüş yaşanabiliyor. Ağız, burun ve gözlerde kızarıklık; burun çevresinde kabuklanma, tırnak üzerindeki deride ve meme uçlarında aşınma da şüphe oluşturabilecek bulgular arasında yer alıyor.

Bergama’da mavi dil alarmı! 15 mahallede 40 günlük karantina uygulaması başladı 7

GEBE HAYVANLARDA YAVRULAR ETKİLENEBİLİYOR

Virüsün gebelik döneminde bulaşması, doğacak yavrular üzerinde de olumsuz sonuçlar oluşturabiliyor. Koyunlarda düşük, ölü doğum ve doğumdan kısa süre sonra yavru kaybı görülebiliyor.

Enfekte koyunlardan küçük, zayıf, kör veya şekil bozukluğu bulunan kuzular doğabiliyor. Benzer etkiler sığırlarda da görülebiliyor; buzağılar zayıf, küçük, kör veya gelişim bozukluğuyla dünyaya gelebiliyor.

Bergama’da mavi dil alarmı! 15 mahallede 40 günlük karantina uygulaması başladı 8

ŞÜPHELİ VAKALAR BİLDİRİLMELİ

Mavi dil, bildirimi zorunlu hayvan hastalıkları arasında bulunuyor. Hastalık şüphesi taşıyan hayvanların vakit kaybedilmeden ilgili tarım ve veterinerlik birimlerine bildirilmesi gerekiyor.

Klinik belirtiler tek başına kesin tanı için yeterli olmuyor. Veteriner hekim değerlendirmesi ve gerekli testler, hastalığın doğrulanması ile kontrol sürecinin belirlenmesinde önem taşıyor.

Bergama’da mavi dil alarmı! 15 mahallede 40 günlük karantina uygulaması başladı 9

MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Mavi dil hastalığı insanları etkilemiyor ve gıda güvenliği açısından insan sağlığına tehdit oluşturmuyor. Hastalığın doğrudan etkileri hayvan sağlığı, üretim, hayvan hareketleri ve ticaret üzerinde görülüyor.

Bergama'daki karantina da insanların değil, hayvanların hareketlerini kapsıyor. Bölgede yaşayan hayvan sahiplerinin alınan tedbirlere eksiksiz uyması isteniyor.

Bergama’da mavi dil alarmı! 15 mahallede 40 günlük karantina uygulaması başladı 10

KARANTİNA SONRASI YENİ DEĞERLENDİRME

Bergama'daki karantina 40 gün boyunca uygulanacak. Bu sürenin sonunda hastalığın yayılım durumu incelenerek yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

(Hastalığa ilişkin sağlık bilgileri, Birleşik Krallık Hükümeti Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA) ile Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansı tarafından yayımlanan verilere dayanıyor.)

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