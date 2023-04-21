Sultanahmet Camii Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı! Diyanet’i kapatmak isteyen 7’liye 14 Mayıs mesajı

Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta Bakanım olmak üzere hepsini milletim adına tebrik ediyorum. Sultanahmet Cami İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir, hatta belki de ilkidir. Burası sadece bir cami değil, medresesi, kasrı, arastası, hamamı, çeşmesi, sebili ve birçok birimiyle burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. İstanbul'un merkezi konumundaki bu bölgeyi kuruluşundaki bütünlüğü muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak kollamak bizim en başta gelen görevimizdir.