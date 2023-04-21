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Haberler Galeri Sultanahmet Camii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı! Diyanet'i kapatmak isteyen 7'liye 14 Mayıs mesajı

Sultanahmet Camii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı! Diyanet'i kapatmak isteyen 7'liye 14 Mayıs mesajı

Sultanahmet Cami, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Cuma namazının ardından ibadete açıldı. Başkan Erdoğan, 7'li koalisyona Diyanet tepkisi gösterirken, "Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye birşey kuracaklarmış. Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 14:51
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Sultanahmet Camii Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı! Diyanet’i kapatmak isteyen 7’liye 14 Mayıs mesajı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu 2018'den beri devam eden Sultanahmet Cami, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Cuma namazının ardından ibadete açıldı.

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Sultanahmet Camii Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı! Diyanet’i kapatmak isteyen 7’liye 14 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan restorasyonu tamamlanan caminin açılışında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Çok farklı bir mekandayız ve bu mekanda Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını anlamlı günde bitirdik ve bugün de Cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı vesilesiyle iki bayramı bir arada yaşadık.

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Sultanahmet Camii Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı! Diyanet’i kapatmak isteyen 7’liye 14 Mayıs mesajı

3 yıl önce bir Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmıştık. Hamdolsun o günden beri Ayasofya hep dolu hep canlı. Uzun bir hasretin ardından bu hasret şimdi dolu dolu gideriliyor. Bugün Cuma namazımızda restorasyonun bitmesi nedeniyle Sultanahmet Camimizde eda ettik.

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Sultanahmet Camii Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı! Diyanet’i kapatmak isteyen 7’liye 14 Mayıs mesajı

Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta Bakanım olmak üzere hepsini milletim adına tebrik ediyorum. Sultanahmet Cami İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir, hatta belki de ilkidir. Burası sadece bir cami değil, medresesi, kasrı, arastası, hamamı, çeşmesi, sebili ve birçok birimiyle burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. İstanbul'un merkezi konumundaki bu bölgeyi kuruluşundaki bütünlüğü muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak kollamak bizim en başta gelen görevimizdir.

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Sultanahmet Camii Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı! Diyanet’i kapatmak isteyen 7’liye 14 Mayıs mesajı

7'LİYE DİYANET TEPKİSİ

Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye birşey kuracaklarmış. Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka birşey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Hükümetlerimiz döneminde sınırlarımız içinde dışındaki ecdad emanetine biz sahip çıktık.