21 Nisan 2023, Cuma
Sultanahmet Camii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı! Diyanet'i kapatmak isteyen 7'liye 14 Mayıs mesajı
Sultanahmet Cami, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Cuma namazının ardından ibadete açıldı. Başkan Erdoğan, 7'li koalisyona Diyanet tepkisi gösterirken, "Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye birşey kuracaklarmış. Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz." dedi.
Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 14:51
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