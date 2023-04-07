Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmler...

MHP Muğla milletvekili adayı olan oyuncu Özlem Balcı araştırılmaya başlandı. Seksenler dizisinin sevilen oyuncularından olan Özlem Balcı, MHP'den Muğla 1'inci sıra milletvekili adayı oldu. Ünlü oyuncunun adaylığının duyurulmasının ardından arama motorlarında "Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...