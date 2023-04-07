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Haberler Galeri Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmler...

Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmler...

MHP Muğla milletvekili adayı olan oyuncu Özlem Balcı araştırılmaya başlandı. Seksenler dizisinin sevilen oyuncularından olan Özlem Balcı, MHP'den Muğla 1'inci sıra milletvekili adayı oldu. Ünlü oyuncunun adaylığının duyurulmasının ardından arama motorlarında "Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 22:23
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Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmleri...

Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında sorusu gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs seçim hazırlıkları hızla sürerken MHP milletvekili aday listesini açıkladı. MHP'den Muğla 1'inci sıra milletvekili adayı olan oyuncu Özlem Balcı dikkat çeken isimlerin arasında yer aldı. Peki Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmleri...

ÖZLEM BALCI KİMDİR?

Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla 1. sıradan milletvekili adayı olmuştur. Özlem Balcı aslen Muğlalıdır.

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Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmleri...

25 Mart 1984 yılında Fethiye'de dünyaya gelen Balcı, İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de gördü. Çalışma hayatına henüz genç yaşta başlayan Balcı, lise eğitimi alırken yerel kanallardan F Radyo & TV'de DJ'lik yaptı.

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Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmleri...

Aynı kanalda haber spikerliği, metin yazarlığı ve haber muhabirliği yaptı. Köyümüzde Özlem programında sunucu, Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevini üstlendi.

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Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmleri...

Özlemce isminde kendi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi.