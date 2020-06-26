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Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Ecrin bebek cinayetinde flaş gelişme!

Müge Anlı'nın Türkiye'nin gündemine taşıdığı Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Ecrin bebek soruşturmasında üvey baba ve üvey babaanne ile 2 kişi tutuklandı. Üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 07:04 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 07:06
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Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Ecrin bebek cinayetinde flaş gelişme!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile öldüğü kesinleşen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili adliye sevk edilen 6 şüpheli yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

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Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Ecrin bebek cinayetinde flaş gelişme!

Üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Ecrin bebek cinayetinde flaş gelişme!

Üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

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Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Ecrin bebek cinayetinde flaş gelişme!

Diğer şüpheliler Hasan Solcan ve Mesut Yiğit ise fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Ecrin bebek cinayetinde flaş gelişme!

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ecrin Kurnaz?ın üvey amcası Ö.K. ile H.Ö. savcıya verdikleri ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.