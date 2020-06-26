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Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Ecrin bebek cinayetinde flaş gelişme!
Müge Anlı'nın Türkiye'nin gündemine taşıdığı Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Ecrin bebek soruşturmasında üvey baba ve üvey babaanne ile 2 kişi tutuklandı. Üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.
Giriş Tarihi: 26.06.2020 07:04Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 07:06