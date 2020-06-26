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İstanbul'da corona virüs haritası güncellendi! Bu ilçelere dikkat...

Son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul'da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, bazı mahalle ve ilçelerdeki durumun endişe verici boyutlarda olduğunu gösteriyor.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 08:30 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 08:35
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İstanbul'da corona virüs haritası güncellendi! Bu ilçelere dikkat...

'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, İstanbul'un bazı mahalle ve ilçelerindeki durumun endişe verici boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor.

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İstanbul'da corona virüs haritası güncellendi! Bu ilçelere dikkat...

Nisan ve Mayıs'ta ülkedeki vakaların yüzde 63'ünün kümelendiği ve 'Türkiye'nin Vuhan'ı denilen megakentte, vaka sayısının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinin başında kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar ilçesi geliyor.

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İstanbul'da corona virüs haritası güncellendi! Bu ilçelere dikkat...

BAĞCILAR

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İstanbul'da corona virüs haritası güncellendi! Bu ilçelere dikkat...

BAHÇELİEVLER

Kilometrekareye 35 bin 944 kişinin düştüğü Bahçelievler'de ise vaka sayısının yoğun olduğu anlaşılıyor.

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İstanbul'da corona virüs haritası güncellendi! Bu ilçelere dikkat...

ESENLER

"Hayat Eve Sığar" uygulamasında yayınlanan risk haritasına göre İstanbul'da en sıkıntılı ilçe Esenler. Kilometrekareye 23 bin 702 kişinin düştüğü ilçeyi gösteren haritanın neredeyse tamamı kırmızı renkte.