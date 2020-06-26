İstanbul'da corona virüs haritası güncellendi! Bu ilçelere dikkat...

Son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul'da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, bazı mahalle ve ilçelerdeki durumun endişe verici boyutlarda olduğunu gösteriyor.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 08:30 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 08:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL