Müge Anlı Büyükşen cinayetini Türkiye’ye duyurmuştu! 5 kişi daha gözaltına alındı

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.