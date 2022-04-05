05 Nisan 2022, Salı
Müge Anlı Büyükşen cinayetini Türkiye'ye duyurmuştu! 5 kişi daha gözaltına alındı
Müge Anlı 4 yıl önce öldürülen Büyükşen çiftinin cinayetini ATV ekranlarında gündeme getirmişti. Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla öğrendiği Metin Büyükşen, Necla Büyükşen cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Son olarak yapılan araştırmaların ardından Konya'nın Çumra ilçesinde cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 05.04.2022 14:47
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