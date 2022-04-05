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Müge Anlı Büyükşen cinayetini Türkiye'ye duyurmuştu! 5 kişi daha gözaltına alındı

Müge Anlı 4 yıl önce öldürülen Büyükşen çiftinin cinayetini ATV ekranlarında gündeme getirmişti. Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla öğrendiği Metin Büyükşen, Necla Büyükşen cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Son olarak yapılan araştırmaların ardından Konya'nın Çumra ilçesinde cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 05.04.2022 14:47
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Müge Anlı Büyükşen cinayetini Türkiye’ye duyurmuştu! 5 kişi daha gözaltına alındı

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesinde yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay 7 kişi gözaltına alınmıştı. Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayetindeki son araştırmaların ardından 5 kişi daha yakalandı.

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Müge Anlı Büyükşen cinayetini Türkiye’ye duyurmuştu! 5 kişi daha gözaltına alındı

Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, memur emeklisi Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evdeki çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.

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Müge Anlı Büyükşen cinayetini Türkiye’ye duyurmuştu! 5 kişi daha gözaltına alındı

Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atladığında ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. O dönem güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, cinayet şüphelilerine ulaşılamadı.

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Müge Anlı Büyükşen cinayetini Türkiye’ye duyurmuştu! 5 kişi daha gözaltına alındı

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

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Müge Anlı Büyükşen cinayetini Türkiye’ye duyurmuştu! 5 kişi daha gözaltına alındı

Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafedeki komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.