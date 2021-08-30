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Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile yeniden başladı! Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı

Müge Anlı yeni sezonuyla yeniden ATV'de ekranlara geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının en önemli konusu Büyükşen cinayeti oldu. Türkiye'nin yakından takip ettiği Büyükşen cinayetinde merak edilenler tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı Büyükşen cinayetinin detaylarını araştırmaya devam ederken azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 30.08.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 11:15
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Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile yeniden başladı! Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı

Müge Anlı'nın ATV ekranlarındaki canlı yayınında gündeme taşıdığı Büyükşen cinayeti araştırılmaya devam ediliyor. Müge Anlı yeni sezona da Büyükşen cinayetinin detaylarıyla başladı. Türkiye'nin yakından takip ettiği cinayette azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile yeniden başladı! Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

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Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile yeniden başladı! Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı

Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

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Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile yeniden başladı! Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı

Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alındı.

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Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile yeniden başladı! Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.