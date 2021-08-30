Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile yeniden başladı! Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı

Müge Anlı yeni sezonuyla yeniden ATV'de ekranlara geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının en önemli konusu Büyükşen cinayeti oldu. Türkiye'nin yakından takip ettiği Büyükşen cinayetinde merak edilenler tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı Büyükşen cinayetinin detaylarını araştırmaya devam ederken azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı.