MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023! ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır, ne kadar sürecek? Kadın, erkek taban puanları, sıralama...

MSÜ tercih ekranı 2023! Milli Savunma Üniversitesi tercih başvuruları başladı. Binlerce aday, MSÜ tercih nasıl yapılır, son tarih ne zaman?" gibi sorulara yanıt arıyor. MSÜ, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri hakkında detaylar merak konusu oluyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda kadınlar ve erkekler için belirlenen taban puanları ile tercih işlemleri yapılmaya başlandı. Peki, ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır? İşte, MSÜ taban puanları, ve tercih ekranı!