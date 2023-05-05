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Haberler Galeri MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023! ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır, ne kadar sürecek? Kadın, erkek taban puanları, sıralama...

MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023! ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır, ne kadar sürecek? Kadın, erkek taban puanları, sıralama...

MSÜ tercih ekranı 2023! Milli Savunma Üniversitesi tercih başvuruları başladı. Binlerce aday, MSÜ tercih nasıl yapılır, son tarih ne zaman?" gibi sorulara yanıt arıyor. MSÜ, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri hakkında detaylar merak konusu oluyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda kadınlar ve erkekler için belirlenen taban puanları ile tercih işlemleri yapılmaya başlandı. Peki, ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır? İşte, MSÜ taban puanları, ve tercih ekranı!

Giriş Tarihi: 05.05.2023 10:53
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MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023! ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır, ne kadar sürecek? Kadın, erkek taban puanları, sıralama...

MSÜ tercih yapma ekranı 2023! MSÜ tercihlerinin başlamasının ardından tercih ekranı linki araştırılmaya başlandı. Adaylar tercih işlemlerini Milli Savunma Üniversitesi'nin internet sitesi 'http://personeltemin.msb.gov.tr' üzerinden yapabilecek. Bu noktada binlerce kişi MSÜ tercih nasıl yapılır? MSÜ taban puanları kaç? gibi soruları gündeme taşıdı. İşte, 2023 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih kılavuzu ve taban puanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023! ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır, ne kadar sürecek? Kadın, erkek taban puanları, sıralama...

MSÜ SONUÇLARI 27 NİSAN'DA AÇIKLANDI!

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açıldı.

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MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023! ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır, ne kadar sürecek? Kadın, erkek taban puanları, sıralama...

MSÜ TERCİH DETAYLARI
MSÜ tercihleri ile ilgili duyuru paylaştı. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023! ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır, ne kadar sürecek? Kadın, erkek taban puanları, sıralama...

Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercih edecek adayların dikkatine!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

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MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023! ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır, ne kadar sürecek? Kadın, erkek taban puanları, sıralama...

Adaylar Harp Okulları için;- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),