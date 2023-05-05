5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...

5 Mayıs 2023 saat 20:34'de 14 derece Akrep burcunda yarı gölgeli bir ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saatine göre 18.14'te başlayacak, 20.22'de pik yapacak ve 22.31'de bitecek. Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak. Ay tutulması Türkiye'den, özellikle pik yaptığı zaman, kısmi olarak gözlemlenebilecek.