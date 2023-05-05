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5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...
"Ay tutulması hangi burçları etkileyecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 yılının ilk ay tutulması 5 Mayıs 2023 (bugün) gerçekleşecek. Türkiye'den kısmen gözlemlenebilecek olan Ay Tutulması'nın burçlara etkileri ise astrolojiyi yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Ay Tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? 5 Mayıs ay tutulmasının burçlara etkisi nedir? İşte Akrep, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, burcuna etkileri...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:20Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 14:19