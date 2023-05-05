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Haberler Galeri 5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...

5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...

"Ay tutulması hangi burçları etkileyecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 yılının ilk ay tutulması 5 Mayıs 2023 (bugün) gerçekleşecek. Türkiye'den kısmen gözlemlenebilecek olan Ay Tutulması'nın burçlara etkileri ise astrolojiyi yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Ay Tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? 5 Mayıs ay tutulmasının burçlara etkisi nedir? İşte Akrep, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, burcuna etkileri...

Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 14:19
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5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...

Ay Tutulması'nın burçlara etkisi! Akrep, koç, yay, oğlak...Astrolojiyi yakından takip eden kişiler, 2023 yılının ilk ay tutlması hakkında detayları merak ediyor. 5 Mayıs Cuma günü (bugün), 14 derece akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulma, ülkemizin bazı şehirlerinden gözlemlenebilecek. Peki, Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulmasının burçlara etkisi nedir? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması, saat 18.14'te başlayacak ve 22.32'de bitecek. Tutulma sırasında Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak.

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5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...

2023 yılında Türkiye'den izlenebilecek iki Ay tutulması meydana gelecek. Bir sonraki gölgeli Ay tutulması 2042'de gerçekleşecek.

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5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...

5 Mayıs 2023 saat 20:34'de 14 derece Akrep burcunda yarı gölgeli bir ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saatine göre 18.14'te başlayacak, 20.22'de pik yapacak ve 22.31'de bitecek. Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak. Ay tutulması Türkiye'den, özellikle pik yaptığı zaman, kısmi olarak gözlemlenebilecek.

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5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...

5 MAYIS AY TUTULMASI'NIN AKREP BURCUNA ETKİLERİ

Ay tutulması, Akrep burcu için ilişkilerle ilgili konulara odaklanacağı bir dönem olabilir. Bu tutulma, Akrep burcunun romantik ilişkilerinde veya iş ortaklıklarında önemli kararlar almasına neden olabilir.