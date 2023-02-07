07 Şubat 2023, Salı
MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ ücreti ne zaman, hangi bankalara yatacak? Milli Savunma Üniversitesi SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!
MSÜ sınav ve başvuru tarihleri arama motorlarında araştırılmaya başlandı.Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihleri ÖSYM tarafından değiştirildi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınav başvuru tarihleri açıklandı. MSÜ sınavlarına katılacak öğrenciler ise MSÜ sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 07.02.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 15:34
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