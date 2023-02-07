MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ ücreti ne zaman, hangi bankalara yatacak? Milli Savunma Üniversitesi SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Türkiye'de eğitime bir hafta ara verildi.Depremin etkilendiği Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da ise arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı 3 bin 549'a yükseldi. ÖSYM, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Peki, MSÜ son gün ne zaman, para yatırma hangi bankalara yapılıyor?