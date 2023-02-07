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Haberler Galeri MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ ücreti ne zaman, hangi bankalara yatacak? Milli Savunma Üniversitesi SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ ücreti ne zaman, hangi bankalara yatacak? Milli Savunma Üniversitesi SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

MSÜ sınav ve başvuru tarihleri arama motorlarında araştırılmaya başlandı.Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihleri ÖSYM tarafından değiştirildi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınav başvuru tarihleri açıklandı. MSÜ sınavlarına katılacak öğrenciler ise MSÜ sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 15:34
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MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ ücreti ne zaman, hangi bankalara yatacak? Milli Savunma Üniversitesi SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Türkiye'de eğitime bir hafta ara verildi.Depremin etkilendiği Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da ise arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı 3 bin 549'a yükseldi. ÖSYM, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Peki, MSÜ son gün ne zaman, para yatırma hangi bankalara yapılıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ ücreti ne zaman, hangi bankalara yatacak? Milli Savunma Üniversitesi SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak.

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MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ ücreti ne zaman, hangi bankalara yatacak? Milli Savunma Üniversitesi SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

MSÜ SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı parayatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.

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MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ ücreti ne zaman, hangi bankalara yatacak? Milli Savunma Üniversitesi SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ ücreti ne zaman, hangi bankalara yatacak? Milli Savunma Üniversitesi SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)