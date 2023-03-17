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MSÜ SINAV GİRİŞ yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ ais.osym.gov.tr sınav yeri öğrenme ekranı!

"MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. MSÜ 2023 için geri sayım başlarken adaylar, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair sorgulamalar yapıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın yeni tarihini açıkladı. Peki, MSÜ 2023 ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.03.2023 16:23
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MSÜ SINAV GİRİŞ yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ ais.osym.gov.tr sınav yeri öğrenme ekranı!

MSÜ sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Takvime göre, MSÜ sınavı nisan ayında gerçekleştirilecek. Bilindiği üzere sınav giriş belgelerinin yayınlanmasıyla birlikte MSÜ sınav giriş yerleri de belli olacak. Binlerce aday, "MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?" sorusunu gündeme taşıyor. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman? İşte MSÜ sınav yerleri öğrenme ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSÜ SINAV GİRİŞ yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ ais.osym.gov.tr sınav yeri öğrenme ekranı!

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.

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MSÜ SINAV GİRİŞ yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ ais.osym.gov.tr sınav yeri öğrenme ekranı!

-Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,

-Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,

-Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,

-Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklar.

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MSÜ SINAV GİRİŞ yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ ais.osym.gov.tr sınav yeri öğrenme ekranı!

MSÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen MSÜ'nün (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) yeni tarihi kısa bir süre önce duyuruldu. MSÜ sınav giriş belgelerinin mart ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

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MSÜ SINAV GİRİŞ yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ ais.osym.gov.tr sınav yeri öğrenme ekranı!

Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu. Dolayısıyla bu yılki sınav belgesinin de 24-25 Mart tarihleri gibi yayınlanması bekleniyor.