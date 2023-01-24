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Haberler Galeri MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2023 MSÜ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi sınavı BAŞVURU EKRANI!

MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2023 MSÜ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi sınavı BAŞVURU EKRANI!

Milli Savunma Üniversitesi sınavı için geri sayım başladı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak'ta alınmaya başlandı. Adaylar başvurularını 07 Şubat 2023 tarihine kadar yapabilecek. MSÜ'nün başvuru ücretleri de öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, "MSÜ başvurusu nasıl yapılır?","MSÜ başvuru ücreti ne kadar?" İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.01.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 15:37
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MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2023 MSÜ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi sınavı BAŞVURU EKRANI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Mart'ta gerçekleştirilecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı. Henüz başvuru yapmayan adaylar sınav başvuru ücretinin ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki, MSÜ sınav ücreti ne kadar 2023?,"MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? " İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2023 MSÜ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi sınavı BAŞVURU EKRANI!

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2023?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı bu sene 19 Mart 2023'te olacak. Sınav için başvurular ise 13 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında alınacak.

MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2023 MSÜ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi sınavı BAŞVURU EKRANI!

2023 MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ için başvuru ücreti 2023 yılında 130 TL olarak belirlendi. Geç başvuru sürecinde ise oran yüzde 50 artırımla yatırılacak.Başvurular ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden şifreleri ve TC numaraları ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor.

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MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2023 MSÜ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi sınavı BAŞVURU EKRANI!

MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).

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MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2023 MSÜ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi sınavı BAŞVURU EKRANI!

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.