MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2023 MSÜ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi sınavı BAŞVURU EKRANI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Mart'ta gerçekleştirilecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı. Henüz başvuru yapmayan adaylar sınav başvuru ücretinin ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki, MSÜ sınav ücreti ne kadar 2023?,"MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? " İşte, detaylar...