MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ VE İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi'nce 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için, Çeyrek bilet: 20 TL, Yarım Bilet: 40 TL, Tam bilet: 80 TL.