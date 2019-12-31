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MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?

Milli Piyango yılbaşı sonuçları araştırılıyor. 2020 Milli Piyango sonuçları için heyecan dorukta. MPİ bilet sorgulama ekranı yoğun şekilde sorgulanıyor. Milli Piyango 2020 yılbaşı sonuçları erişime açıldı. Haberimizde bulunan MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden Milli Piyango bilet sonuçlarını girebilir ve biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. 31 Aralık Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi'nce 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 15:51
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MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?

MPİ bilet sorgulama ekranı! 2020 Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklanıyor. Milli Piyango sonuçları için milyonlarca kişi sorgulama yapıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15:00'de başladı. Çekilişte büyük ikramiyeler saat 21:00'de sahibini bulacak. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi mpi.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor. Haberimizde bulunan ekrandan Milli Piyango yılbaşı sonuçlarını öğrenebilir ve MPİ bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

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MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI 2020!

Aşağıda bulunan ekrandan Milli Piyango 2020 yılbaşı sonuçlarını öğrenebilir ve bilet numarasına göre sorgulama yapabilirsiniz.

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MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılbaşı milli piyango biletleri çekiliş başlamadan yani 15.00'a 1 saat öncesine kadar seyyar ya da bayilerden alınabilir.

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MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ VE İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi'nce 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için, Çeyrek bilet: 20 TL, Yarım Bilet: 40 TL, Tam bilet: 80 TL.

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MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor.