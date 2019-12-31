MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?
Milli Piyango yılbaşı sonuçları araştırılıyor. 2020 Milli Piyango sonuçları için heyecan dorukta. MPİ bilet sorgulama ekranı yoğun şekilde sorgulanıyor. Milli Piyango 2020 yılbaşı sonuçları erişime açıldı. Haberimizde bulunan MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden Milli Piyango bilet sonuçlarını girebilir ve biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. 31 Aralık Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi'nce 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.
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