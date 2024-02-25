İmamoğlu'ndan "Paralel CHP" örgütlenmesi! Kılıçdaroğlu ve Akşener'e nasıl operasyon çekildi? İBB bütçesi kadrolara çalışmış

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu'nun İBB üzerinden CHP'yi yapılandırdığını tam 4 yıl önce "İBB'de artık bir paralel yapı var" diyerek duyurmuştu. İmamoğlu'nun elinde bulundurduğu bu gücün temellerini ise başkanlığı döneminde Kemal kılıçdaroğlu atmıştı. CHP'yi işte artık bu paralel yapı yönetiyor. Kılıçdaroğlu'nun siyasetsizleştirdiği CHP'deki bu fırsatı gören Ekrem İmamoğlu partiyi yönetmek için o kadroları İBB'ye yerleştirdi. Hepsine maaş bağladı.