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Haberler Galeri MİT'in MOSSAD'a düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı! Kurşun ve beyaz gül detayı...

MİT'in MOSSAD'a düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı! Kurşun ve beyaz gül detayı...

MİT, Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. MİT'in, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik casusluk şebekesini deşifre etmesine ilişkin gerçekleştirdiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı. MOSSAD yöneticileriyle Avrupa'nın çok sayıda noktasında görüşen casusluk hücresinin lideri Selçuk Küçükkaya'nın özel dedektif olduğu ortaya çıktı. Küçükkaya'nın yakalanmasına sebep olan hedefteki şahıslardan birine gönderdiği 2 beyaz gül ve 1 merminin yer aldığı tehdit paketi de görüntülendi.

Sabah
Giriş Tarihi: 24.05.2023 07:28
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MİT’in MOSSAD’a düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı! Kurşun ve beyaz gül detayı...

İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik yeni casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MİT’in MOSSAD’a düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı! Kurşun ve beyaz gül detayı...

MİT'in yaklaşık 1.5 yıldır adım adım izlediği Küçükkaya'nın liderliğini yaptığı casusluk şebekesinin deşifre olmasını sağlayan kargo paketinin içerisinde 2 adet beyaz gül ve 1 adet kurşun olduğu saptandı.

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MİT’in MOSSAD’a düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı! Kurşun ve beyaz gül detayı...

FATİH'TEKİ İŞYERİNE GÖNDERİLDİ
Edinilen bilgilere göre, İsrail'in hedefinde olan İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 isim içerisinde yer alan kişiye gönderilen tehdit içerikli paket 31 Aralık 2021 tarihinde, hedef şahsın İstanbul Fatih'teki iş yerine gönderildi. İşyerindeki çalışanlara, paketin evine gönderilmesini söylemesi üzerine paket eve gönderildi.

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MİT’in MOSSAD’a düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı! Kurşun ve beyaz gül detayı...

Bilgisayar ortamında hazırlanmış tehdit içerikli notla birlikte gönderilen not sonrası, hedef şahıs soluğu savcılıkta aldı ve kendisine bu notu gönderenlerden şikayetçi oldu.

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MİT’in MOSSAD’a düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı! Kurşun ve beyaz gül detayı...

İLK TEHDİT SUÇUNDAN TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında paketi gönderen kişinin özel dedektif Selçuk Küçükkaya olduğu saptandı.