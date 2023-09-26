26 Eylül 2023, Salı
KYK yurtları ne zaman, kaç gün sonra açılacak? GSB KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023-2024 | KYK yurt ücretleri, özellikleri...
"KYK yurtları ne zaman açılacak 2023?" sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), uzun bir bekleyişin ardından 13 Eylül 2023 tarihinde yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencileri, yeni akademik yılın başlamasına sayılı günler kala, KYK yurtlarının ne zaman açılacağını sorguluyor. İşte KYK yurt açılış tarihi ve yurt tipleri hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 26.09.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 15:29
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