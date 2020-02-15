Minik Alicia için Sağlık Bakanlığı devreye girdi! İsveç ve Norveç'ten teşekkür mesajı yağdı!
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt ve Ted Nyquist'in, erken doğumla dünyaya gelmesi nedeniyle yoğun bakıma alınan ancak günlük tedavi ücreti 1500 lirayı bulan kızları Alicia'nın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde devam edecek. Öte yandan Ida Svarvarefelt ve Ted Nyquist'in erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia'nın tedavisinin yapılması için devreye giren sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sosyal medyadan teşekkür mesajı yağdı.
Giriş Tarihi: 15.02.2020 01:54Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 01:57