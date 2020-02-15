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Minik Alicia için Sağlık Bakanlığı devreye girdi! İsveç ve Norveç'ten teşekkür mesajı yağdı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt ve Ted Nyquist'in, erken doğumla dünyaya gelmesi nedeniyle yoğun bakıma alınan ancak günlük tedavi ücreti 1500 lirayı bulan kızları Alicia'nın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde devam edecek. Öte yandan Ida Svarvarefelt ve Ted Nyquist'in erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia'nın tedavisinin yapılması için devreye giren sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sosyal medyadan teşekkür mesajı yağdı.

Giriş Tarihi: 15.02.2020 01:54 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 01:57
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Minik Alicia için Sağlık Bakanlığı devreye girdi! İsveç ve Norveç'ten teşekkür mesajı yağdı!

İsveç'in Vara kentinden geçen yıl mayıs ayında Alanya'ya gelip, yerleşen Ida Svarvarefelt ve Ted Nyquist çiftinin, 17 Ocak günü Antalya'da özel bir hastanede kız bebekleri dünyaya geldi. Erken doğumla 29 haftalıkken, 36 santim boyunda ve 910 gram ağırlığında doğan bebeğe, Alicia adı verildi. Kuvöze alınan bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve midesinde ise gaz ve enfeksiyon bulunduğu belirlendi. Bebek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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Minik Alicia için Sağlık Bakanlığı devreye girdi! İsveç ve Norveç'ten teşekkür mesajı yağdı!

Ted Nyquist ülkesi İsveç'te araba satışından elde ettiği gelirle bebeğin tedavi masraflarını karşılamaya çalıştı. Ancak tedavi gideri günde 1500 lirayı bulunca çift, sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya çok sayıda İsveçli ile İsveç'te yaşayan Türk destek verdi.

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Minik Alicia için Sağlık Bakanlığı devreye girdi! İsveç ve Norveç'ten teşekkür mesajı yağdı!

YARDIM KAMPANYASI SES GETİRDİ BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bebek için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Alicia, dün özel hastaneden kuvöz içerisinde alınarak, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Alicia'nın durumunun aynı olduğu belirtildi.

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Minik Alicia için Sağlık Bakanlığı devreye girdi! İsveç ve Norveç'ten teşekkür mesajı yağdı!

Sağlık Bakanlığının devreye girmesinin ardından Ted Nyquist, Alicia'ya yardım amaçlı açılan Facebook sayfasından yayımladığı teşekkür mesajı İsveçli ve Norveçlilerden rekor yorum aldı. Nyquist 'Harika bir haberi açıklıyorum' başlığı ile kaleme aldığı yazıda, ''Harika bir haberi size duymak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın girişimi ile Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine taşınan Alicia'nın bütün masrafları devlet tarafından karşılanacak. Harika bir hastane. Başta kızımın durumuyla ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, onu bilgilendiren Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç Başkanı Özer Eken ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'ya çok teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.

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Minik Alicia için Sağlık Bakanlığı devreye girdi! İsveç ve Norveç'ten teşekkür mesajı yağdı!

İsveçli ve Norveçli yüzlerce kişi Türk bayrağı paylaşımlı memnuniyetlerini dile getiren yorumlar yazarken, Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür etti.