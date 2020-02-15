Minik Alicia için Sağlık Bakanlığı devreye girdi! İsveç ve Norveç'ten teşekkür mesajı yağdı!

Sağlık Bakanlığının devreye girmesinin ardından Ted Nyquist, Alicia'ya yardım amaçlı açılan Facebook sayfasından yayımladığı teşekkür mesajı İsveçli ve Norveçlilerden rekor yorum aldı. Nyquist 'Harika bir haberi açıklıyorum' başlığı ile kaleme aldığı yazıda, ''Harika bir haberi size duymak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın girişimi ile Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine taşınan Alicia'nın bütün masrafları devlet tarafından karşılanacak. Harika bir hastane. Başta kızımın durumuyla ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, onu bilgilendiren Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç Başkanı Özer Eken ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'ya çok teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.