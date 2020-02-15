Mehmetçik İdlib'de rejim mevzilerini füzelerle vurdu!

Son dakika haberi! Mehmetçik İdlib'te... Dün Esad rejimine ait bir helikopter düşürüldü. Bölgede özellikle Suriye Milli Ordusu ve rejim güçleri arasında çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki insanlar umutlarını Türk askerlerine bağlamış durumda. Bölgeye ulaşan Mehmetçik oradaki düzeni ve barışı sağlamaya çalışıyor. İdlib yaşanan son dakika gelişmeleriyle ilgili fotoğraflar da gelmeye başladı.