Mehmetçik İdlib'de rejim mevzilerini füzelerle vurdu! Esad rejimi İdlib'de sivilleri hedef almaya devam ederken, Mehmetçik İdlib'e askeri sevkiyatlarını sürdürüyor. Türk ordusu rejim ordusunun olduğu yerleri füzelerle ateş altına aldı. İdlib halkının tek umudu ise Türk ordusu. Giriş Tarihi: 15.02.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 11:30
Son dakika haberi! Mehmetçik İdlib'te... Dün Esad rejimine ait bir helikopter düşürüldü. Bölgede özellikle Suriye Milli Ordusu ve rejim güçleri arasında çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki insanlar umutlarını Türk askerlerine bağlamış durumda. Bölgeye ulaşan Mehmetçik oradaki düzeni ve barışı sağlamaya çalışıyor. İdlib yaşanan son dakika gelişmeleriyle ilgili fotoğraflar da gelmeye başladı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Şam rejiminin Türk ordusunu hedef alan saldırılarının ardından Türkiye'nin bölgeye askeri yığınak yaptığını aktarıyor.
Ajans, İdlib-Halep arasındaki hatta rejim mevzilerine füze fırlatan Türk askerlerinin fotoğrafını dünyaya servis etti.
AP ayrıca, İdlib yakınlarındaki Binniş Köyü'nde yaşayanların Türk askerini Türk bayraklarıyla karşıladığı fotoğrafları geçti.
Köylülerden bazılarının askerlerle selfie çektiği, bazılarının ise şehit olan Türk askerlerinin fotoğraflarını taşıdığı görüldü.