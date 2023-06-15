Milyonlar heyecanlandı AK Parti hazırlıklara başladı! Yeni il olacak yerler neresi? Türkiye kaç il olacak?

67 DEN 81'E ÇIKTI

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı. 1989'da Aksaray, Bayburt, Karaman ve Kırıkkale, 1990'da Batman ve Şırnak, 1991'de Bartın, 1992'de Ardahan ve Iğdır, 1995'te Karabük, Kilis ve Yalova, 1996'da Osmaniye, 1999'da da Düzce il yapıldı. Böylelikle il sayısı 67'den 81'e çıktı.