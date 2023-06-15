15 Haziran 2023, Perşembe
Milyonlar heyecanlandı AK Parti hazırlıklara başladı! Yeni il olacak yerler neresi? Türkiye kaç il olacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında gündeme getirdiği 19 yeni il ve 27 yeni ilçe teklifine AK Parti'nin sıcak baktığı gündeme bomba gibi düştü. Edilinen bilgiye göre AK Parti yeni il ve ilçelerine yönelik düzenlemeyi hazırladı. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? Hangi beldeler ilçe olacak? Yeni il olacak yerler neresi? Türkiye kaç il olacak 2023? İşte il ve ilçe olması beklenen muhtemel yerler...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 13:04
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