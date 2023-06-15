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Milyonlar heyecanlandı AK Parti hazırlıklara başladı! Yeni il olacak yerler neresi? Türkiye kaç il olacak?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında gündeme getirdiği 19 yeni il ve 27 yeni ilçe teklifine AK Parti'nin sıcak baktığı gündeme bomba gibi düştü. Edilinen bilgiye göre AK Parti yeni il ve ilçelerine yönelik düzenlemeyi hazırladı. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? Hangi beldeler ilçe olacak? Yeni il olacak yerler neresi? Türkiye kaç il olacak 2023? İşte il ve ilçe olması beklenen muhtemel yerler...

Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 13:04
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Milyonlar heyecanlandı AK Parti hazırlıklara başladı! Yeni il olacak yerler neresi? Türkiye kaç il olacak?

AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı.

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Milyonlar heyecanlandı AK Parti hazırlıklara başladı! Yeni il olacak yerler neresi? Türkiye kaç il olacak?

İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

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Milyonlar heyecanlandı AK Parti hazırlıklara başladı! Yeni il olacak yerler neresi? Türkiye kaç il olacak?

Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.

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Milyonlar heyecanlandı AK Parti hazırlıklara başladı! Yeni il olacak yerler neresi? Türkiye kaç il olacak?

Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması zor görünüyor. Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor.

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Milyonlar heyecanlandı AK Parti hazırlıklara başladı! Yeni il olacak yerler neresi? Türkiye kaç il olacak?

67 DEN 81'E ÇIKTI

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı. 1989'da Aksaray, Bayburt, Karaman ve Kırıkkale, 1990'da Batman ve Şırnak, 1991'de Bartın, 1992'de Ardahan ve Iğdır, 1995'te Karabük, Kilis ve Yalova, 1996'da Osmaniye, 1999'da da Düzce il yapıldı. Böylelikle il sayısı 67'den 81'e çıktı.