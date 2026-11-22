Milli torpido ORKA, Bayraktar Akıncı ile denizle buluştu: Gökyüzünden denizlerin derinliklerine yeni kabiliyet

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido'yu havadan başarıyla bırakarak denizaltı savunma harbi kabiliyetinde kritik bir eşiği daha aştı.

DENİZALTI SAVUNMA HARBİNDE KRİTİK BİR EŞİK DAHA AŞILDI Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido'yu havadan başarıyla bırakarak denizaltı savunma harbi kabiliyetinin geliştirilmesinde kritik bir eşiği daha aştı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ve Baykar'ın sosyal medya hesaplarından, Bayraktar AKINCI'nın ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido Atış Testi'ne ilişkin görüntüler paylaşıldı.

YERLİ ALT SİSTEMLERLE AKINCI'NIN KABİLİYETLERİ GELİŞİYOR



Alınan bilgiye göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI TİHA, yerli alt sistemler ve mühimmatların entegrasyonuyla kabiliyetlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda AKINCI, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido ile gerçekleştirilen havadan bırakma testini başarıyla tamamladı.

ÇORLU'DAN ORKA İLE HAVALANDI, SAROS KÖRFEZİ'NDE TEST EDİLDİ



AKINCI, test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden ORKA ile havalandı. Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen ilk testte, AKINCI'nın kanat altından güvenle ayrılan ORKA, belirlenen noktada başarıyla suya indi. AKINCI, TESTİN ARDINDAN ÇORLU'DAKİ MERKEZE GERİ DÖNDÜ Test faaliyetinin ardından Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne geri dönen AKINCI, milli hafif torpidonun bir insansız hava platformundan ilk kez bırakılmasını sağladı. Böylece denizaltı savunma harbi kabiliyetlerinin geliştirilmesinde kritik bir adım daha geride bırakıldı.

Baykar, milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız platformlar ve alt sistemlerle Türkiye'nin Mavi Vatan'daki savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor. SU ALTI HARBİNDE YENİ BİR KONSEPTİN TEMELLERİ ATILIYOR Bayraktar TB3 SİHA'nın Baykar SAS POD sistemiyle sonoboy atışlarını başarıyla tamamlamasının ardından, AKINCI'nın ORKA torpidosunu havadan başarıyla bırakmasıyla su altı harbinde yeni bir konseptin temelleri atılıyor.

Sonoboylardan elde edilen su altı akustik verilerini anlık olarak işleyebilen Bayraktar TB3 ve hafif torpido taşıma kabiliyeti kazanan AKINCI, denizaltıların tespitinden hedeflere yönelik angajmana kadar uzanan müşterek yetenekleriyle denizaltı savunma harbinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. ORKA İLE GÖKYÜZÜNDEN DENİZ DERİNLİKLERİNE UZANAN KABİLİYET



ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido'nun Bayraktar AKINCI'dan başarıyla bırakılması, gökyüzünden deniz derinliklerine uzanan yeni bir kabiliyetin kapısını araladı.