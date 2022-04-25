Bugün Kabine Toplantısı var mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bayram tatili ile ilgili kararların alınacağı Kabine Toplantısı'nın tarihi merak ediliyor. Öte yandan koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün de görüşüleceği Kabine Toplantısı'nın hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL