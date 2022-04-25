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Bugün Kabine Toplantısı var mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bayram tatili ile ilgili kararların alınacağı Kabine Toplantısı'nın tarihi merak ediliyor. Öte yandan koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün de görüşüleceği Kabine Toplantısı'nın hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 11:07
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Bugün Kabine Toplantısı var mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Bugün Kabine Toplantısı var mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram tatilinin kaç gün olacağına yönelik kararların alınacağı Kabine Toplantısı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı? 25 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün Kabine Toplantısı var mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün saat 16.30'da Beştepe'de toplanacak. Toplantının saat kaçta biteceği henüz bilinmiyor.

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Bugün Kabine Toplantısı var mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı merak ediliyor. Bayram tatili konusu toplantıda ele alınacak. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil ilan edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

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Bugün Kabine Toplantısı var mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

EKONOMİDE GÜNDEM ENFLASYON

Toplantıda, fahiş fiyatların önüne geçilmesi, halkın alım gücünün yükseltilmesi, gıda fiyatlarında fırsatçılık yapanlar ile stokçulara karşı önlemlerin daha da sertleştirilmesi konuları masaya yatırılacak. Ayrıca istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılmasına ilişkin ekonomi kararları da toplantının gündeminde olacak.

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Bugün Kabine Toplantısı var mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

PENÇE KİLİT VE ABLUKA EREN OPERASYONLARI MASADA

Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştiği operasyonda son durum değerlendirilecek. Ayrıca terörün kaynağında yok edilmesi stratejisi kapsamında atılabilecek ek adımlar da kabinenin gündeminde olacak.