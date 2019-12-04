MHP af teklifini geri çekti! Af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? Yargı paketinde son durum ne?

Af ve ceza indirimi gündemi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci yargı paketi içinde yer alması beklenen cezaevinde bulunan mahkumlara yönelik ceza indirimi konusunda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e 6 suç türünde indirim yapılmaması talimatını verdi. Kader mahkumları ve yakınları gelişmeleri takip ederken bir açıklama da MHP kanadından geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Eylül 2018'de verdikleri af ve ceza indirim teklifini beklemeye aldıklarını açıkladı. Peki, af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? Yargı paketinde son durum ne? İşte af gündemi ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 17:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





