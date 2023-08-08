08 Ağustos 2023, Salı
Meteoroloji’den mavi kodlu uyarı: Yağışlı hava sistemleri devreye giriyor! 26 derece birden...
Kavurucu sıcakların ardından yağışlı hava müjdesi veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bu kez mavi kod uyarısı geldi. Yağışların Türkiye genelinde etkili olacağı bildirilirken, soğuk havaya direkt maruz kalınması ihtimalinde olası olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbir almaları gerektiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 12:13
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