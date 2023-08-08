Meteoroloji’den mavi kodlu uyarı: Yağışlı hava sistemleri devreye giriyor! 26 derece birden...

İSTANBUL'DA YARIN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; İstanbul'da yarın itibariyle yağış bekleniyor. Bugüne kadar etkili olan sıcak hava dalgası azalarak mevsim normallerine dönecek. İstanbul'da hava sıcaklıkları 32-33 dereceden 30 dereceye ve hatta 29-28 derecelere kadar düşecek. Yani vatandaşlar, bir süre sonra serinlemeye başlayacaklar.