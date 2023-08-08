08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Meteoroloji’den mavi kodlu uyarı: Yağışlı hava sistemleri devreye giriyor! 26 derece birden...

Meteoroloji’den mavi kodlu uyarı: Yağışlı hava sistemleri devreye giriyor! 26 derece birden...

Kavurucu sıcakların ardından yağışlı hava müjdesi veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bu kez mavi kod uyarısı geldi. Yağışların Türkiye genelinde etkili olacağı bildirilirken, soğuk havaya direkt maruz kalınması ihtimalinde olası olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbir almaları gerektiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 12:13
  • 1
  • 16
Meteoroloji’den mavi kodlu yağış uyarısı: Yağışlı hava sistemleri devreye giriyor! 26 derece birden...

Meteoroloji'den üst üste yağmur müjdesi gelirken o iller için mavi kod uyarısı yaptı. Yağışlı hava bugünden itibaren ülkeyi etkisi altına alacak! İşte gelen soğuk havayı anında hissedecek o iller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Meteoroloji’den mavi kodlu yağış uyarısı: Yağışlı hava sistemleri devreye giriyor! 26 derece birden...

Basra, El Nino, Afrika, Eyyamı-ı Bahur'un ardından yeni uyarı geldi. Türkiye, uzun bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla mücadele ediyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için ciddi bir uyarıda bulundu. Özellikle İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Çanakkale gibi kıyı kesimlerde yaşayan vatandaşlara 'yağışlı hava' alarmı verildi.

  • 3
  • 16
Meteoroloji’den mavi kodlu yağış uyarısı: Yağışlı hava sistemleri devreye giriyor! 26 derece birden...

İSTANBUL 19-20 DERECELERİ GÖRECEK

Balkanlar'dan çıkıp ülkemize doğru ilerleyen bir hava kütlesi yarın (Salı) İstanbul'da etkisini göstermeye başlayacak. Çarşamba günü hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 24-26 derecelere kadar yükselecek, ancak gece saatlerinde 19-20 derecelere düşecek.

  • 4
  • 16
Meteoroloji’den mavi kodlu yağış uyarısı: Yağışlı hava sistemleri devreye giriyor! 26 derece birden...

Bu dönemde poyraz rüzgarı etkili olabilir. Poyraz rüzgarı genellikle kuzeyden eser ve soğuk havayı beraberinde getirir. Hava durumu koşullarının değişken olabileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşların soğuk havaya karşı tedbir almaları önemlidir.

  • 5
  • 16
Meteoroloji’den mavi kodlu yağış uyarısı: Yağışlı hava sistemleri devreye giriyor! 26 derece birden...

İSTANBUL'DA YARIN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; İstanbul'da yarın itibariyle yağış bekleniyor. Bugüne kadar etkili olan sıcak hava dalgası azalarak mevsim normallerine dönecek. İstanbul'da hava sıcaklıkları 32-33 dereceden 30 dereceye ve hatta 29-28 derecelere kadar düşecek. Yani vatandaşlar, bir süre sonra serinlemeye başlayacaklar.