İstanbul'da akılalmaz olay! Alev alan tüp balkondan atıldı arabayla geçen sürücünün kafasını yardı
İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz bir olay yaşandı. Alev aldıktan sonra balkondan sokağa atılan bir tüp, o sırada yoldan geçmekte olan bir aracın cam tavanını kırarak şoförün başına isabet etti. Olayın ardından kafasına 19 dikiş atılan şoför geçici hafıza kaybı yaşadı.
Giriş Tarihi: 08.08.2023
10:47 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
10:54
Bahçelievler'de alev aldıktan sonra balkondan atılan tüp, o sırada seyir halinde olan otomobilin cam tavanını kırarak 24 yaşındaki sürücü Mehmet İşler'in kafasına isabet etti. Başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Mehmet İşler'e 19 dikiş atılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet İşler,
"Kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür." dedi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Mehmet İşler, arkadaşıyla birlikte evine gitmek için Fatih Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken, alev alan tüp bir apartmanın balkonundan aşağı atıldı.
Yanan tüp Mehmet İşler'in arabasının cam tavanına düştü. Camın kırılmasıyla yanan tüp, sürücü Mehmet İşler'i başına isabet etti. O esnada da otomobil içinde olan İşler'in arkadaşı ise yanan tüpü aracın dışına çıkararak patlama korkusuyla söndürmek için yol kenarına attı.
Başından yaralanan Mehmet İşler, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Mehmet İşler'in kafasına hastanede 19 dikiş atıldı. İşler, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.
Talihsiz sürücü Mehmet İşler, yanan tüpü atan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için karakola giderek şikayetçi oldu. İşler'in otomobilinde ise hasar oluştu.
"TÜPÜN DARBESİNDEN DOLAYI GEÇİCİ BİR HAFIZA KAYBI YAŞAMIŞIM" Tüpün başına isabet etmesi sonucu yaralanan Mehmet İşler, "Caddede ilerlerken kendi aracımla, nereden geldiği belli olmayan piknik tüpü ilk başta aracıma isabet edip cam tavanı patlattı. Sonra kafama girerek belli bir hasar oluşturdu kafamda. Şu an kafamda 19 dikiş var. Doku kaybım falan var, hissetmemezlik var. Bununla ilgili kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim zaten bulunmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür." dedi.