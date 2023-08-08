İstanbul’da akılalmaz olay! Alev alan tüp balkondan atıldı arabayla geçen sürücünün kafasını yardı

"TÜPÜN DARBESİNDEN DOLAYI GEÇİCİ BİR HAFIZA KAYBI YAŞAMIŞIM"

Tüpün başına isabet etmesi sonucu yaralanan Mehmet İşler, "Caddede ilerlerken kendi aracımla, nereden geldiği belli olmayan piknik tüpü ilk başta aracıma isabet edip cam tavanı patlattı. Sonra kafama girerek belli bir hasar oluşturdu kafamda. Şu an kafamda 19 dikiş var. Doku kaybım falan var, hissetmemezlik var. Bununla ilgili kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim zaten bulunmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür." dedi.