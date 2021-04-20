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Meteoroloji'den 44 ile flaş uyarı! Aralarında İstanbul'un da olduğu onlarca il için tarih verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada onlarca il için önemli uyarılarda bulunuldu. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok şehrin sağanakların etkisi altında kalacağını açıklayan Meteoroloji, bu iller için kritik tarihi de duyurdu.
Giriş Tarihi: 20.04.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 11:52
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