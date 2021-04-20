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Meteoroloji'den 44 ile flaş uyarı! Aralarında İstanbul'un da olduğu onlarca il için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada onlarca il için önemli uyarılarda bulunuldu. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok şehrin sağanakların etkisi altında kalacağını açıklayan Meteoroloji, bu iller için kritik tarihi de duyurdu.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 11:52
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Meteoroloji'den 44 ile flaş uyarı! Aralarında İstanbul'un da olduğu onlarca il için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü öncelikle bugün için birçok ile yağmur uyarısında bulundu. Haftalık tahminleri de açıklayan Meteoroloji, 44 il için tarih verdi. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilin kısa süre içinde sağanak yağmurların etkisi altında kalacağı belirtildi.

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Meteoroloji'den 44 ile flaş uyarı! Aralarında İstanbul'un da olduğu onlarca il için tarih verildi

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kayseri, Sivas çevreleri ile İzmir, Manisa ve Çankırı'nın kuzeyinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

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Meteoroloji'den 44 ile flaş uyarı! Aralarında İstanbul'un da olduğu onlarca il için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 44 ile flaş uyarı! Aralarında İstanbul'un da olduğu onlarca il için tarih verildi

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den 44 ile flaş uyarı! Aralarında İstanbul'un da olduğu onlarca il için tarih verildi

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19