Mescid-i Aksa ne zaman, kaç yılında yapıldı? Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede?

"Mescid-i Aksa ne zaman inşa edildi?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar, Mescid-i Aksa'ya da sıçradı, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya giriş ve çıkışları tamamen kapatması ve cuma namazını kılmak için buraya gelen Filistinlilere gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmesi, bölgedeki gerginliği artıran son olaylardan biri oldu. Peki, Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? İşte, haberin detayları...