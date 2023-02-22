22 Şubat 2023, Çarşamba
Mercek Bulutları nedir, neden olur? Mercek bulutu depremin habercisi mi?
"Mercek Bulutu depremin habercisi mi?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Daha önce çeşitli illerde görülen mercek bulutları yeniden gündeme getirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşları tedirgin ederken, çoğu kişi depremin habercisi olarak yorumladı. Peki, mercek bulutları nedir, neden oluşur? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 22.02.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 08:46
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