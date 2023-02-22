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Mercek Bulutları nedir, neden olur? Mercek bulutu depremin habercisi mi?

"Mercek Bulutu depremin habercisi mi?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Daha önce çeşitli illerde görülen mercek bulutları yeniden gündeme getirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşları tedirgin ederken, çoğu kişi depremin habercisi olarak yorumladı. Peki, mercek bulutları nedir, neden oluşur? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 08:46
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Mercek Bulutları nedir, neden olur? Mercek bulutu depremin habercisi mi?

Geçtiğimiz aylarda bazı illerde görülen mercek bulutları yeniden gündeme getirildi. Bu kez Van ve Niğde'de gökyüzünde beliren mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Peki, mercek bulutları nedir, depremin habercisi mi? İşte, merak edilenler...

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Mercek Bulutları nedir, neden olur? Mercek bulutu depremin habercisi mi?

MERCEK BULUTU NEDEN OLUR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

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Mercek Bulutları nedir, neden olur? Mercek bulutu depremin habercisi mi?

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

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Mercek Bulutları nedir, neden olur? Mercek bulutu depremin habercisi mi?

Güçlü hava akımları bir engelle, örneğin bir dağ ya da sıradağ ile karşılaştığında yükselir ve engeli aştıktan sonra dalgalara benzer bir yol izler. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.

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Mercek Bulutları nedir, neden olur? Mercek bulutu depremin habercisi mi?

Güçlü hava akımları bir engelle, örneğin bir dağ ya da sıradağ ile karşılaştığında yükselir ve engeli aştıktan sonra dalgalara benzer bir yol izler. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.