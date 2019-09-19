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Memurlar ek iş ya da ikinci iş yapabilir mi? İşte cevabı...
Kamu dairelerinde çalışan 3 milyondan fazla kamu görevlisinin bir kısmı ek iş yapıyor ya da yapmak istiyor. Memurların ve diğer görevlilerin başka işlerde de çalışmalarıyla ilgili olarak çerçeveyi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çiziyor. Kamu görevlilerinin kitap yazmak, sahneye çıkmak, CD çıkarmak gibi gelir getiren ek işler yapması mümkün. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 19.09.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 16:50
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