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Memurlar ek iş ya da ikinci iş yapabilir mi? İşte cevabı...

Kamu dairelerinde çalışan 3 milyondan fazla kamu görevlisinin bir kısmı ek iş yapıyor ya da yapmak istiyor. Memurların ve diğer görevlilerin başka işlerde de çalışmalarıyla ilgili olarak çerçeveyi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çiziyor. Kamu görevlilerinin kitap yazmak, sahneye çıkmak, CD çıkarmak gibi gelir getiren ek işler yapması mümkün. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 16:50
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Memurlar ek iş ya da ikinci iş yapabilir mi? İşte cevabı...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor. Ülkemizde devlet dairelerinde çalışan 3 milyondan fazla kamu görevlisinin bir kısmı ek iş yapıyor ya da yapmak istiyor. Takvim gazetesinden Faruk Erdem'in yazısına göre bu konuda sınırlamalar olsa da memurların ek iş yapmaları mümkün.

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Memurlar ek iş ya da ikinci iş yapabilir mi? İşte cevabı...

Memurların ve diğer görevlilerin başka işlerde de çalışmalarıyla ilgili olarak çerçeveyi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çiziyor. Kanundaki maddeye göre memurlar sosyal güvenlik anlaşması ile bir işyerinde çalışamıyor ya da kendi adlarına yine sosyal güvenlik sistemine dahil olarak (Bağ- Kur) işyeri kuramıyor. Ancak bu bağı kurmadan bazı faaliyetlerde bulunmaları mümkün oluyor.

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Memurlar ek iş ya da ikinci iş yapabilir mi? İşte cevabı...

FİLMLERDE OYNAYABİLİR Mİ, SAHNEYE ÇIKABİLİR Mİ?

Bu işi mesai saatleri dışında yapmak, görevini küçük düşürücü davranışlardan kaçınmak ve sosyal güvenlik ilişkisi kurmamak şartıyla memurlar dizi veya filmlerde ya da tiyatro oyunlarında rol alabiliyor. Ayrıca sahneye çıkıp şarkı söyleyebiliyor, bir müzik şirketiyle telif sözleşmesi yaparak CD de çıkarabiliyor.

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Memurlar ek iş ya da ikinci iş yapabilir mi? İşte cevabı...

KÖŞE YAZABİLİR Mİ?

Memurun bir yayın kuruluşunda 'hizmet akdine bağlı olarak' köşe yazarlığı yapması mümkün değil. Yani sigortalı olarak çalışamıyor. Ancak, 657'nin 'basına bilgi veya demeç verme' başlıklı 15'inci Maddesi'ne aykırı olmamak şartıyla köşe yazarı olabilir, telif ücreti alabilirler.

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Memurlar ek iş ya da ikinci iş yapabilir mi? İşte cevabı...

ŞİRKETLERE ORTAK OLABİLİR Mİ?

Memurlar esnaflık ya da tüccarlık yapamıyor ancak anonim ve limited şirketlere hisse ortağı olabiliyor. Sadece şirketi temsil edici bir pozisyonda olamıyor.