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Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı için binlerce genç araştırma yapıyor. JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma personel alımlarında 2. ve 3. grup çağrıları tamamlandı. Bu gelişmenin ardından Jandarma 4. grup çağrısı için meraklı bekleyiş başladı. Peki Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından yapılan 2019-1 uzman erbaş alımında 3. grup duyurusuna yer verilmişti. Peki, Jandarma JGK uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? İşte yanıtı!
Giriş Tarihi: 19.09.2019 22:52 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 22:54
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