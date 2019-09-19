20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?

Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı için binlerce genç araştırma yapıyor. JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma personel alımlarında 2. ve 3. grup çağrıları tamamlandı. Bu gelişmenin ardından Jandarma 4. grup çağrısı için meraklı bekleyiş başladı. Peki Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından yapılan 2019-1 uzman erbaş alımında 3. grup duyurusuna yer verilmişti. Peki, Jandarma JGK uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 19.09.2019 22:52 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 22:54
  • 1
  • 19
Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları hakkında araştırmalar sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde yer almak isteyen gençler, jandarma uzman erbaş alımı duyurularını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan duyuru uzman erbaş alımlarında 3. grubu ilgilendiriyordu. 3. gruptaki adaylar spor ve sözlü mülakat aşamasına alındı. Gözler Jandarma uzman erbaş alımı 4. grup duyurularına çevrildi. İşte, jandarma personel alımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında tüm merak edilenler!

  • 2
  • 19
Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?

3. GRUP ÇAĞRISI YAPILDI

Jandarma 2019/1 3. grup sınav çağrısı, 2. grubun çağrısının üzerinden 2 aya yakın zaman geçmesinin ardından araştırılmaya başladı. 3. Grup çağrısı 2 Eylül tarihinde yapıldı.

2019/1 uzman erbaş sınavları sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

  • 3
  • 19
Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?

JANDARMA 2019/1 4. GRUP ÇAĞRISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2. VE 3. Grup çağırılarının ardından şimdi 4. grup çağrısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Planlanan takvim doğrultusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Kasım ayında 4. grup çağrısının yapılması tahmin ediliyor.

  • 4
  • 19
Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Aşağıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayan adayların müracaatları kabul edilir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. Uzman Onbaşılık için en az ilköğretim, Uzman Çavuşluk için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

  • 5
  • 19
Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?

3. Askerlik hizmetini yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Askerlik hizmetinde bulunan adayların Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak,

4. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,