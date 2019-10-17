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Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı'nda yerli silahlarla teröristlerin peşinde

Türk savunma sanayisinde son yıllardaki gelişim atağı, yerli ve milli silahların envantere kazandırılmasını sağladı. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere, silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında terör hedefleri, yerli imkanlarla üretilen silahlarla etkisiz hale getiriliyor.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:03
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Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı'nda yerli silahlarla teröristlerin peşinde

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da yerli ve milli silahlar ağırlıklı mühimmat kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

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Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı'nda yerli silahlarla teröristlerin peşinde

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, Mehmetçik'in başarısı, milli ve yerli silahlarla artırılıyor.

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Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı'nda yerli silahlarla teröristlerin peşinde

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere, silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında terör hedefleri, yerli imkanlarla üretilen silahlarla etkisiz hale getiriliyor.

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Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı'nda yerli silahlarla teröristlerin peşinde

TSK tarafından 24 Ağustos 2016'da başlatılan "Fırat Kalkanı" ile 20 Ocak 2018'de başlatılan "Zeytin Dalı" harekatlarında dikkati çeken yerli silahlardan, 9 Ekim'den bu yana başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda da etkin şekilde faydalanılıyor.

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Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı'nda yerli silahlarla teröristlerin peşinde

Yerli silah ve teçhizatla donatılan komandolar, harekat bölgesinde intikal, arazi arama ve tarama faaliyetleri ile teröristlere karşı mücadelede ediyor.