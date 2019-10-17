Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı'nda yerli silahlarla teröristlerin peşinde
Türk savunma sanayisinde son yıllardaki gelişim atağı, yerli ve milli silahların envantere kazandırılmasını sağladı. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere, silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında terör hedefleri, yerli imkanlarla üretilen silahlarla etkisiz hale getiriliyor.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:01Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:03