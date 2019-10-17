Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı'nda yerli silahlarla teröristlerin peşinde

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da yerli ve milli silahlar ağırlıklı mühimmat kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.