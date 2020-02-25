meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? meb.gov.tr adresinden açıklanacak 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan binlerce kişi sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Sınavın başarı sıralaması ise 60 puan olacak. 60 ve üstünde puan alan adaylar tercih işlemleri yapabilecek.