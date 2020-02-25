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meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 25 Şubat itibariyle açıklanacağı duyurulan sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Öğretmenlerin atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları 18 Mart'ta duyurulacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, elektronik ortamda tercih işlemlerini tamamlayacak. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları!
Giriş Tarihi: 25.02.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 09:30
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