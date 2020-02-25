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meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 25 Şubat itibariyle açıklanacağı duyurulan sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Öğretmenlerin atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları 18 Mart'ta duyurulacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, elektronik ortamda tercih işlemlerini tamamlayacak. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları!

Giriş Tarihi: 25.02.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 09:30
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meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? meb.gov.tr adresinden açıklanacak 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan binlerce kişi sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Sınavın başarı sıralaması ise 60 puan olacak. 60 ve üstünde puan alan adaylar tercih işlemleri yapabilecek.

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meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI!

20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçlarının meb.gov.tr adresinden bugün açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenilebilecek.

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meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

-Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

-Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

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meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

-Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

-"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."

-"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

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meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

-Tercihlerine atanamayan adaylardan "9.5.2." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.