24 Temmuz 2021, Cumartesi
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MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?
Son dakika... Ehliyet sınavları ertelendi mi? Kağıt ve kalem kullanımının sona erdiği ehliyet sınavları bilindiği üzere e-Sınav merkezlerindeki bilgisayarlardan gerçekleştiriliyor. Sürücü adaylarının heyecanla beklediği sınav tarihi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"ları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.07.2021 17:00
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