MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?

Her yıl milyonlarca adayın katılım sağladığı ehliyet sınavları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Pazar günü gerçekleştirilmesi beklenen sınava hazırlıklarını tamamlayan sürücü adayları, sınavın ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Bilindiği üzere bayram tatili 9 gün olarak belirlenmiş ve tatilin 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar süreceği açıklanmıştı. Ehliyet sınavının tatil gününe denk gelmesi nedeniyle gözler sınavların yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı? İşte merak edilenler...