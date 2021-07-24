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Haberler Galeri MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?

MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?

Son dakika... Ehliyet sınavları ertelendi mi? Kağıt ve kalem kullanımının sona erdiği ehliyet sınavları bilindiği üzere e-Sınav merkezlerindeki bilgisayarlardan gerçekleştiriliyor. Sürücü adaylarının heyecanla beklediği sınav tarihi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"ları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı? İşte cevaplar...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 24.07.2021 17:00
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MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?

Her yıl milyonlarca adayın katılım sağladığı ehliyet sınavları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Pazar günü gerçekleştirilmesi beklenen sınava hazırlıklarını tamamlayan sürücü adayları, sınavın ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Bilindiği üzere bayram tatili 9 gün olarak belirlenmiş ve tatilin 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar süreceği açıklanmıştı. Ehliyet sınavının tatil gününe denk gelmesi nedeniyle gözler sınavların yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı? İşte merak edilenler...

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MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?

EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 25 Temmuz Pazar günü yapılması planan ehliyet sınavları ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav tarihleri sürücü kursiyerlerine bildirildi. Sınava katılacak sürücü adayları, kayıtlı oldukları sürücü kurslarından yeni sınav tarihlerini öğrenebilecek.

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MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek.

Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak, bilgisayar kullanmayı bilmeyenler bile soruları rahatlıkla cevaplayabilecek.

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MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ehliyet yazılı sınav sonuçları, MEB'in http://esinav.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar T.C. Kimlik numaralarını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?

YAZILI SINAV NASIL YAPILIYOR?

Yazılı ehliyet sınaıv belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. e-Sınav sisteminde yapılan ehliyet sınavında adaylar kendilerine belirtilen merkezlere giderek adlarına oturum açılmış olan bilgisayara geçiyor. Kimlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınava başlayabiliyor.

Şıkları işareteleyen adaylar, tüm soruları cevapladıktan sonra "sınavı bitir" diyerek sınavının tamamlayacak. Sınavlar e-Sınav sistemi üzerinden gerçekleştirildiği için dileyen aday sınavın ardından sonuçları hemen sorgulayabilecekler.