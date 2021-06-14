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MEB son dakika: Bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? Resmi açıklama!
Bu yıl sınıfta kalma var mı? Okulların kapanmasına sayılı günler kala gözler sınıf tekrarına çevrildi. Pandemi nedeniyle eğitimler online gerçekleştirilirken, isteğe bağlı olarak yüz yüze eğitime katılım sağlanıyor. Karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci ve velileri, bu sene sınıfta kalma olup olmayacağını araştırıyor. MEB tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.06.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 12:37
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