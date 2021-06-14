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Haberler Galeri MEB son dakika: Bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? Resmi açıklama!

MEB son dakika: Bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? Resmi açıklama!

Bu yıl sınıfta kalma var mı? Okulların kapanmasına sayılı günler kala gözler sınıf tekrarına çevrildi. Pandemi nedeniyle eğitimler online gerçekleştirilirken, isteğe bağlı olarak yüz yüze eğitime katılım sağlanıyor. Karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci ve velileri, bu sene sınıfta kalma olup olmayacağını araştırıyor. MEB tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 12:37
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MEB son dakika: Bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? Resmi açıklama!

Son dakika... Bu yıl sınıfta kalma var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında online eğitim sistemine geçilmişti. İkinci kademeli normalleşme süreci ile birlikte isteğe bağlı olarak yüz yüze eğitim uygulamasına geçildi. Karnelerin verileceği tarih açıklanırken, sınıf tekrarı olup olmayacağı sorusu da gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı son gelişmeleri aktardı. Peki, bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? Resmi açıklama!

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

MEB'in takvimine göre, 2020-2021 dönem sonu karneleri 18 Temmuz Cuma günü verilecek.

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MEB son dakika: Bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? Resmi açıklama!

BU YIL LİSELERDE SINIFTA KALMA VAR MI?

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacak.

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.

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MEB son dakika: Bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? Resmi açıklama!

LİSELERDE KARNELER NASIL VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımı dijital ortamda yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla, lise öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi.

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MEB son dakika: Bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? Resmi açıklama!

Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllülük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirilecek.