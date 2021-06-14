KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimine göre 2021 KPSS için başvurular bugün sona erecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren adayların merakla araştırdığı sınav takvimi ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL