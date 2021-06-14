14 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimine göre 2021 KPSS için başvurular bugün sona erecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren adayların merakla araştırdığı sınav takvimi ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 10:01
  • 1
  • 11
KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Kamuda memur olarak görev almak isten adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarına katılıyor. Bu sene lisans düzeyinde yapılacak KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile ÖABT için başvurularını tamamlayan adaylar, heyecan içinde sınav gününü beklemeye başladı. Peki, KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 01 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

  • 3
  • 11
KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

  • 4
  • 11
KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

  • 5
  • 11
KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

28 Mayıs'ta başlayan KPSS başvuruları 14 Haziran'da yani bugün sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...